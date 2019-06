Stiri pe aceeasi tema

- • Atleta Gloriei va lua startul in probele de 100 și 200 metri Inceputul verii continua cu noi provocari pentru Marina Baboi. Dubla campioana universitara in aer liber și dubla caștigatoare a trofeului Cupa Romaniei, in urma cu doua saptamani, la Pitești, atleta Gloriei va participa, vineri, 7, și sambata,…

- • Victorie incredibila cu 26-1! Ceea ce se știa foarte clar de mult timp, a devenit oficial cu doua etape inainte de finalul campionatului. Cu un avans de 7 puncte fața de urmatoarea clasata, Voința Lanurile, Team Sageata a devenit noua campioana a județului și reprezentanta Buzaului la barajul pentru…

- • SCM Gloria Buzau – CSM București 14-33 Echipa de rugby a Gloriei este la mare distanța de evoluțiile din prima parte a campionatului. Dupa un tur in care a fost unanim apreciata pentru rezultatele obținute din postura de nou promovata, formația buzoiana nu se mai regasește deloc. Sambata, pe stadionul…

- • Universitatea Cluj – HC Buzau, astazi, de la ora 18,00 Picata dupa numai o etapa, prima, pe penultimul loc in turneul play-out, retrogradabil direct, HC Buzau este condamnata sa caștige meciul de astazi, de la Cluj Napoca, altfel situația ar deveni de-a dreptul dramatica. La prima vedere, confruntarea…

- Pe langa dezamagirea produsa de ratarea promovarii in prima liga a echipei de volei feminin a Gloriei, iubitorii sportului n-au avut parte de vești bune, in week-end, nici din partea celorlalte echipe reprezentative din Buzau. La handbal, și fetele și baieții au cedat meciurile disputate la Craiova…

- • Rivala SC Oțelul Galați s-a incurcat la Darabani Așteptat cu maxim interes, derbyul local din seria I a Ligii a 3-a, dintre SCM Gloria și Metalul, de pe stadionul din Crang, nu prea s-a ridicat la nivelul dorit nici din punct de vedere al atmosferei, nici prin ceea ce au aratat in teren cele doua…

- • Europenele de la Glasgow, o experiența extraordinara declara mulțumita 2019 a fost, pana acum, anul marilor schimbari pentru Marina Baboi. Tripla campioana naționala, de senioare, tineret și universitara, cu record național universitar (7.36 s) și calificata la Campionatele Europene de seniori de…

- Campioana CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe cu scorul de 3-1 (1-0), sambata seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in primul meci din faza play-off a Ligii I de fotbal. CFR a deschis scorul dupa doar 20 de secunde, printr-un gol marcat…