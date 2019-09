Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate americane au confirmat autenticitatea unor inregistrari in care apar fenomene aeriene neindentificate gonind prin aer. Oficialii spun ca nu au putut determina ce fel de obiecte fara a oferi ipoteze sau posibile explicatii, relateaza CNN.

- Marina militara americana a efectuat, recent, o serie de teste cu armament strategic. Concret, submarinul nuclear USS Nebraska (SSBN-739) a efectuat in cursul acestei saptamani patru teste cu rachete balistice Trident II (D5), care pot fi echipate cu incarcaturi nucleare, au anuntat Fortele navale ale…

- Distrugatorul marinei americane USS Porter a trecut Bosforul și a intrat in Marea Neagra, anunta a 6-a flota americana, relateaza Censor.NET. Marina americana a precizat ca este a șasea oara de la inceputul anului cand o nava SUA intra in Marea Neagra. Marina americana a dat asigurari ca obiectivul…

- In viitorul apropiat, Rusia și Iranul vor organiza exerciții navale comune in stramtoarea Ormuz, a anunțat comandantul Marinei iraniene, Hossein Khanzadi, intr-un interviu luni acordat agenției de știri iraniene IRNA. „Este de așteptat ca in curand sa se desfașoare exercițiile comune ruso-iraniene in…

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat extrem de dur dupa ce criminalulul din Olt și-a recunoscut crimele. Gheorghe Dinca a admis, ieri, ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Grapini a izbucnit cerand autoritaților competente sa ia masuri urgente impotriva celor care puteau impiedica…

- O nava a marinei SUA s-ar putea sa fi doborat o a doua drona iraniana in stramtoarea Ormuz saptamana trecuta, a declarat marti un responsabil american, adaugand ca armata nu are o confirmare definitiva in acest sens, potrivit Reuters si AFP. Astfel, SUA considera ca au doborat o a doua…

- Un avion venezuelean de vanatoare de tip Suhoi 30 (Su-30) a urmarit ”in mod agresiv” un avion american de spionaj in spatiul aerian international, denunta armata americana, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - Viorica Dancila a anunțat ca DEMISIONEAZA de la șefia PSD, daca nu se atinge obiectivul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a recunoscut in premiera ca submersibilul de mare adancime, la bordul caruia a avut loc un incendiu pe 1 iunie, care a dus la moartea a 14 marinari, este echipat cu un reactor nuclear. Potrivit acestuia, reactorul este in siguranța, informeaza BBC. „Principala…