Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD prezenta la consultarile cerute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe marginea referendumului din 26 mai, i-a cuprins pe Eugen Nicolicea, și doi foști deținuți de la Aiud, in anii '80 despre care partidul de guvernamant a spus ca au suferit din cauza lui Augustin Lazar, tanar procuror…

- Ioan Muntean, fost detinut politic la penitenciarul din Aiud, Sectia 6-a Bis cu regim restrictiv, categoria detinuti politici extrem de periculosi pentru statul comunist PCR, a facut parte din delegatia PSD la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe justitie. Presedintele…

- „E o mișcare foarte inteligenta. Il pune pe Iohannis in fața celei mai mari probleme pe care o are in acest moment. Anume faptul ca susține in continuare un ajutor de torționar in persoana domnului Augustin Lazar, in cea mai importanta funcție in Procuratura Romaniei. Pe de alta parte (n.r.…

- Deputatul Eugen Nicolicea vine in cea de-a doua zi de consultari cu președintele Klaus Iohannis, alaturi de doi foști deținuți plitici. Aceștia au lansat acuzații in spațiul public la adresa procurorului general Augustin Lazar, pe care il acuza ca le-a impiedicat eliberarea din penitenciar. Inainte…

- "Cred ca mai putem adauga o intrebare, care sa implice modificarea unei legi, nu modificarea Constituției. Am propus ca președintele sa analizeze daca dorește sa introduca: reducerea numarului de parlamentari la 300, adica 200 de deputați și 100 de senatori, daca sunt de acord cu eliminarea pensiilor…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa ce s-a tot gandit timp de doi ani la o intrebare legata de Justiție și nu a gasit-o, domnul Klaus Iohannis a crezut luni de cuviința ca trebuie sa largeasca tema referendumului. Și mai solicita pe acest subiect o consultare in Parlament. A reușit sa ii enerveze pe toți.…

- Irina Margareta Nistor a trait, dupa Revoluție o drama pe care puțin o știu. Ea a fost atat pe vremea lui Ceaușescu, dar și dupa Revoluție, angajata TVR. Dar a avut parte de o experiența neplacuta cand s-a trezit fara loc de munca! Nimeni nu stia asta despre ea. Margareta Nistor a trait o…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka. In urma unei probe fizice, Cosmin Seleși s-a accidentat și nu a mai putut sa continue cursa, iar la final, imunitatea a fost caștigata de Ana Morodan și Teleșpan, care și-au asigurat locul in prima etapa din India.