- Doctorul Marin Burlea, pe care oamenii il numeau ”Ingerul Pazitor al Copiilor”, a incetat din viata in acesta dimineata, la Institutul Regional de Oncologie din Iasi! Doctorul a devenit celebru dupa ce a reusit sa salveze viata unor copii malnutriti cu pufuleti sau ciocolata.

- Jeni Mandachi, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Suceava, Jeni Mandachi, a murit. Femeia avea 59 de ani și era proprietara Hotelului Imperium, dar și a altor afaceri de familie. Jeni Mandachi a murit duminica (30 septembrie), dupa o lunga suferința. De profesie inginer textilist, cu…

- Accident grav in Ungaria. Un copil roman in varsta de 5 ani a murit intr-un accident petrecut in Ungaria, langa Cegled. Alte doua persoane si-au pierdut viata și 6 au fost ranite, dupa impactul frontal a doua autoturisme, un Opel condus de un șofer maghiar și un Audi, in care se afla o familie de romani.…

- Un barbat ințepat de țanțari și infectat cu virusul West Nile a murit la spitalul din Iași. Acesta este primul deces din cauza virusului inregistrat injudeț. Pacientul a fost suspectat inițial de meningita, dar analizele au confirmat prezența virusului. Decesul s-a produs din cauza afecțiunilor pe care…

- Stefan Karl Stefansso, actorul care a dat viața personajului Robbie Rotten in filmul de animație “Lazy Town (n.r.: Orașelul Leneș”)” a murit la varsta de 43 de ani. Soția starului din Islanda a marturisit ca acesta s-a stins din viața din cauza temutului cancer, potrivit CNN. Stefan Karl Stefansson…

- Incendiul a izbucnit la etajul opt al unui apartament in care locuia profesorul in varsta de 92 de ani. Pompierii au ajuns imediat la fata locului si l-au scos din flacari, insa medicii nu l-au mai putut resuscita. In cursul noptii de luni spre marti, la ora 2:00, a fost efectuat un apel telefonic…