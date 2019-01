Marin Anton a fost demis din funcția de președinte al filialei PNL Giurgiu de Biroul Executiv al partidului, in ședința de luni, dupa ce afirmase ca familia lui va vota cu PSD daca acest partid va da ordonanța privind amnistia, el fiind trimis in judecata pentru luare de mita. Ludovic Orban a afirmat in cadrul ședinței ca nu "tolereaza o asemenea bataie de joc".