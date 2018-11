”Bilanț la finalul unei zile in care abia ai respirat:

1. Rezoluție dura impotriva psd și alde – done

2. Raport MCV dur impotriva psd și alde și tudorel – done

3. Androneasca, ministeriasa forever, pusa in așteptare– done

4. Incurcat destinatari mesaje Wapp – done

5. Incurcat destinatari mesaje email – done

6. Gandit: unde, pisici, gasești Naționalismul lui Gellner? – done

7. Reținut din discurs Iohannis: țara arde și prim-ministrul se ascunde in Arabia – done

8. Furia din ochii lor, ai lui tariceanu și dragnea– done

9. Citit absurditațile unuia care ținea…