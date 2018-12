Marilen Pirtea vrea demisia prefectului, dar nu zice nimic de dezastrul lăsat de Robu în Timișoara Deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea considera ca principalul vinovat pentru faptul ca zeci de mii de familii din Timiș au ramas fara curent electric dupa ninsori este prefectul Eva Andreaș. In schimb, Pirtea pare sa nu vada situația dezastroasa de pe strazile Timișoarei, unde n-a mai nins de sambata. Marilen Pirtea cere nici mai ... The post Marilen Pirtea vrea demisia prefectului, dar nu zice nimic de dezastrul lasat de Robu in Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

