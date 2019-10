Marilen Pirtea (PNL), despre guvernarea PSD Dragnea-Dăncilă “Datele publice demonstreaza fara dubii ca fiscalitatea din Romania, in perioada Dragnea-Dancila, a fost in starea cea mai proasta din Europa și cea mai instabila din lumea civilizata. Toate modificarile fiscale ce au fost aduse s-au efectuat intr-o maniera decuplata de la realitațile și nevoile economiei”, remarca deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepreședintele Camerei Deputaților. La sfarșitul a aproape 3 ani de guvernare haotica a PSD, starea finanțelor publice este critica, mai ales prin efectul celor patru deficiențe de sistem, care au indus turbulențe fiscale: 1. Colectare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

