Marilen Pirtea (PNL), avertisment despre derapajele grave din economie Cheltuielile salariale au ajuns la 6,7% din PIB la sfarșitul primelor 9 luni din 2018, in timp ce ponderea acestora in total buget tinde spre 30%, tendințe care se vor accentua in ultimul trimestru al anului 2018, subliniaza acesta. „Puseele populiste ale guvernarii se regasesc in deciziile despre care politicienii puterii nu vorbesc, decizii ce produc insa consecințe negative in lanț. Guvernanții vorbesc permanent despre bunastarea romanilor bugetari, sprijinita prin creșteri salariale succesive, dar uita intenționat sa recunoasca faptul ca aceste creșteri salariale sunt imediat urmate de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

