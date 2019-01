Marile puteri europene au conceput un mecanism financiar alternativ cu Iranul

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anunțat, astazi, ca-l recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar al țarii. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, țarilor din America Latina și țarilor europene care îl recunosc pe Guiado…

- Oficialii Uniunii Europene examineaza planurile de a amâna Brexitul pâna în 2010, dupa ce Germania și Franța și-au aratat disponibilitatea de a extinde negocierile în contextul turbulențelor politice din Marea Britanie, relateaza Reuters, citând The Times. Planurile…

- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi",…

- In Europa Centrala si de Est sunt peste 800.000 de specialisti IT, ceea ce inseamna ca exista mai mult talent in domeniu, in aceasta regiune, decat in tari precum Germania, Marea Britanie sau Franta, arata un raport al CESA. Bucuresti, Varsovia, Budapesta, Viena sunt cele patru capitale din CEE aflate…

- Instrumentul conceput de Uniunea Europeana pentru a continua achizitiile de petrol din Iran in ciuda sanctiunilor americane ar putea fi creat pana la sfarsitul anului, a afirmat luni sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Ma astept ca acest instrument…

- Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria", a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…