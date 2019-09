Cazul Caracal s-a axat cel mai mult pe deficiențele sistemului, greșelile Poliției, faptul ca nu s-a schimbat mai nimic in procedurile de intervenție și salvare a cetațenilor care au nevoie de ajutor, catre o uriașa țesatura de teorii ale conspirației, in centrul carora se afla ideea ca cele doua fete, Alexandra și Luiza, ar fi in viața, luate prizoniere de o rețea de trafic de persoane protejata de instituțiile statului roman.