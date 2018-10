Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce exacerbeaza alte probleme existente, sugereaza un raport citat vineri de Press Association. In timp ce natiunile se intalnesc…

- Poliția britanica a informat ca trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un vehicul a lovit mai mulți pietoni aflați in fața unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.Autoritațile iau in considerare mai multe variante ...

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- In minivacanta de Sfanta Maria, in perioada 14-18 august, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.303.000 de persoane, cetateni romani si straini, cele mai aglomerate puncte de trecere fiind cele de la granita romano-ungara. Potrivit unui comunicat al IGPF, 578.000 de cetateni…

- Patru milioane de persoane din statul Assam din nord-estul Indiei risca sa isi piarda cetatenia, conform unui document emis de Guvernul federal, considerat un atac asupra minoritatilor etnice din tara, relateaza BBC.

- Potrivit IGPR, in aceasta perioada, politistii au efectuat investigatii in 50 de dosare penale, in care sunt cercetate 74 de persoane. S-au dispus masuri preventive fata de 36 de persoane, respectiv patru au fost arestate preventiv, 21 plasate sub controlul judiciar si 11 retinute.In comunicat…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 90 inculpați (intre care persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Casei Naționale de Asigurari de Sanatate a municipiului București și funcționari din aceste instituții), dar și firme de ingrijiri medicale, in legatura cu…