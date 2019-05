Marile MATRAPAZLÂCURI descoperite de oamenii Vioricăi Dăncilă Corpul de Control al primului ministru a finalizat anul trecut 32 de acțiuni de control și documentare, materializate in tot atatea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autoritați publice centrale, instituții publice, societați naționale, companii naționale, societați cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonomie, precum și autoritați ale administrației publice locale. 14 dintre aceste 32 de acte de control/documentare au relevanța penala: Acestea se refera la urmatoarele instituții și companii: Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, Oficiul Național de Prevenire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

