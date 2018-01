Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600, reiese dintr-un comunicat al Guvernului, care anunta amanarea termenului de depunere a acestei declaratii pana pe 15 aprilie. ”Formularul…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- Autoritatile din Sao Paulo au anuntat marti restrictionarea accesului la cele doua gradini, zoologica si botanica ale orasului, dupa moartea unei maimute suspectata de febra galbena, relateaza EFE. Masura a fost anuntata intr-un moment in care intregul oras se teme de un focar de febra…

- "Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane este declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in data de 23 ianuarie…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- In contexul in care opozitia ar fi avut castig de cauza si s-ar fi organizat alegeri anticipate, guvernarea ar fi fost adjudecata tot de actuala putere, potrivit celui mai recent sondaj. Concret, PSD s-ar apropia din nou de scorul obtinut la parlamentarele din decembrie 2016, 42% dintre romani declarand…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații unirii cu Republica Moldova.Proiectul unirii cu Republica Moldova…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii președintelui Iohannis..Suspendarea președintelui Iohannis…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, autoritatile de resort din Grecia au introdus o taxa turistica (de oras). Aceasta taxa se va aplica si pentru sejururile care au fost rezervate inainte de 1 ianuarie 2018, dar care se desfasoara dupa aceasta data. Taxa nu este inclusa in tarifele cu care sunt vandute sejururile…

- Aproape 60- dintre respondenti nu sunt deloc (19-) si nu prea multumiti (40-) de felul in care traiesc, 36- sunt destul de multumiti, in timp ce doar 4- sunt foarte multumiti. Pe de alta parte, 45- cred ca 2017 a fost un an mai prost decat 2016, 30- cred ca a fost la fel, iar 24- cred ca a fost mai…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri, informeaza News.ro. Uniunea Europeana si primarul…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Posta Romana a anuntat ca in zilele de luni si marti, 25 si 26 decembrie, toate oficiile postale vor fi inchise. "In ziua de 30 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru aferent zilei de sambata. In zilele de 1 si 2 ianuarie 2018,…

- De Craciun și Revelion, piețele din Pitești au program de sarbatori. Astfel, Salpitflor Green, societate a Primariei Pitești, anunța ca in perioada 25 – 26 decembrie 2017, respectiv 1 – 2 ianuarie 2018, piețele din Pitești, Bazarul Gheorghe Lazar și Targul Saptamanal vor fi inchise.

- Trilulilu Music, compania din spatele serviciului de muzica online Zonga, a investit 50.000 euro pentru extinderea la nivel international, publicul tinta fiind cei 5 milioane de romani din diaspora. Aplicatia Zonga este disponibila de la inceputul acestei luni pentru comunitatile de romani din intreaga…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis, luni, ca proiectul de modificare a Constitutiei care prevede in textul Legii supreme integrarea europeana ca orientare strategica a tarii poate fi adoptat de catre Parlament, relateaza site-ul Radio Chisinau."Proiectul de lege pentru…

- Avondale Pharmaceuticals a marit luna trecuta pretul Niacor, o versiune a niacin comercializata numai cu prescriptie medicala, cu 809%, un flacon cu 100 de tablete costand 295 de dolari, in loc de 32,46 dolari, potrivit cifrelor vazute de Financial Times.Cu toate ca produsul niacin, un…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Departamentul Supraveghere Piata al Registrului Auto Roman a inchis peste 200 de service uri care nu aveau autorizatie de functionare, informeaza Registrul Auto Roman. Masura a fost luata dupa un control facut de inspectorii Registrului la 655 de societati din toata tara.RAR a suspendat activitatea…

- Majoritatea cetațenilor din R. Moldova considera ca, pe moment, republica are cele mai bune relații cu Romania. Potrivit unui sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova, facut public astazi, 74,4% din respondenți apreciaza drept „foarte buna” și „buna” relația cu Romania, statul care…

- Partidele independentiste catalane care au incercat sa faca secesiune de Spania ar pierde majoritatea absoluta a mandatelor din parlamentul regional la alegerile din 21 decembrie, potrivit unui sondaj realizat pe un mare esantion si dat publicitatii luni, potrivit Rador care citeaza Le Soir.

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale, insa vor ramane deschise bancile din centrele comerciale.Posta Romana a anuntat ca in zilele de joi si vineri toate oficiile postale vor fi inchise, in conditiile in care zilele de 30…

- Peste 150.000 de turisti sunt asteptati sa isi petreaca minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie in tara, cele mai cautate locuri fiind statiunile montane si cele balneoclimaterice, dar si turismul rural, unde aproape toate locurile de cazare sunt ocupate, spun consultantii si jucatorii…

- Masura fiscala de a trece contributiile de la angajator la angajat promovata anul acesta de PSD-ALDE era critica anul trecut de deputatul social-democrat Florin Iordache, pe cand guvernul Ciolos redactase un proiect de ordonanta care prevedea acelasi lucru. Iordache cataloga proiectul de modificare…

- Romania rurala, cu peste 10.000 de sate si noua milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat, 68% din populatia activa avand venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale, conform unui studiu realizat de o…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri: ”Constat, cu amaraciune, ca atunci cand am discutat despre descentralizare au fost mai mulți politicieni din Romania foarte activi și acum, cand ar fi la butoane, activitatea se concentreaza, culmea, pe legile justiției și alte lucruri care funcționau.…

- DCNews a realizat un sondaj printre cititorii site-ului cu privire la decizia de relocare a Agenției Europene a Medicamentului intr-o alta țara decat Romania. Intrebați care considera ca este motivul pentru care Romania nu a putut caștiga dreptul vital de a avea o agenție europeana pe teritoriul…

- Chiar daca 96% dintre romani considera ca e important sa citeasca foarte atent orice document inainte sa-l semneze, mai bine de jumatate dintre concetațeni spun ca nu au citit cu atenție un cotract important pe care l-au semnat. 96% dintre romani considera ca e important sa citeasca foarte atent orice…

- Horoscop Pe Pamant se intampla multe lucruri misterioase. Majoritatea este ținuta secret de guverne și serviciile de informație. Pe Pamant dispar, in mod tainic, in fiecare an, zeci de mii de persoane. Nu este vorba despre cei care fug de acasa, de datorii, sau de o nevasta prea cheltuitoare, sau sa…

- Jucarii Lego ieftine de Black Friday 2017. Intr-o perioada in care copiii stau cu ochii lipiți de tablete sau de calculatoare, pentru a-și umple timpul cu jocuri video, Lego este refugiul care ii scoate din aceasta obsesie pentru gadget-uri. Nu degeaba experții britanici din domeniul jocurilor și jucariilor…

- Magazinele ANAF, prin care statul vinde bunurile confiscate, sunt, dupa cele second-hand, cele mai frecventate de romani. Din dorinta de a achizitiona diverse produse la preturi mici, mii de romani calca zilnic pragul acestor magazine in cautare de chilipiruri, scrie renasterea.ro. Majoritatea bunurilor…

- Majoritatea americanilor se opun folosirii unui sistem de tip loterie pentru acordarea vizelor de imigrare in SUA, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos ale carui rezultate au fost publicate joi.Doar 25% din cei care au raspuns sondajului sustin Loteria Vizelor pentru acordarea documentului…

- La sondaj au raspuns peste 15 000 de persoane. Cei mai mulți dintre cititorii DCNews nu sunt de acord cu reducerea amenzilor. Astfel, 10045 de persoane s-au exprimat impotriva scaderii amenzilor pentru bicicliști, in timp ce 5534 s-au aratat de acord cu masura votata de senatori. Iata…

- Protestele #rezist din Romania, care au avut loc duminica, 5 noiembrie, au fost inițiate de ”Corupția ucide”. Duminica, PNL a dat un comunicat de presa cu puțin timp inainte de ora de incepere a protestelor: ”Partidul Național Liberal incurajeaza membrii și simpatizanții sai sa participe…

- Majoritatea cetațenilor considera ca un președinte cu putere mai mare este cea mai buna soluție pe termen lung pentru Republica Moldova, arata rezultate unui sondaj de opinie, noteaza Noi.md. Astfel, 50,4 % dintre respondenți se arata convinși ca Republica Moldova are nevoie de un președinte cu competențe…

- DCNews a realizat un sondaj dupa conflictul de la Universitatea din București dintre profesorul Florin Diaconu și doua studente musulmane. Din cauza valului pe care-l poarta pe cap, hijab, cele doua studente au fost atenționate ca este posibil sa pice la cursul respectiv.

- Canada prevede sa atraga un milion de imigranți pâna la sfârșitul lui 2020 pentru a raspunde nevoii de forța de munca în economie, a anunțat ministrul imigrației, Ahmed Hussen, transmite Agerpres. În urma cu exact un an, guvernul stabilise o limita de 300.000 de imigrari…