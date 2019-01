Stiri pe aceeasi tema

- Chinezii Fan Zhendong (masculin) si Ding Ning (feminin) au fost desemnati cei mai buni jucatori de tenis de masa ai anului 2018, in Gala Premiilor Federatiei Internationale de profil - ITTF, desfasurata, miercuri, la Incheon (Coreea de Sud). Fan Zhendong a castigat anul acesta titlul mondial pe echipe…

- Daca SUA pun capat Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si se doteaza cu un arsenal de rachete cu raza medie de actiune, Rusia va incepe sa produca arme similare, a declarat ieri liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a afirmat ca ”intelege” dorinta americanilor de a se retrage din…

- Moscova trebuie sa se conformeze pe deplin si "fara intarziere" tratatului cu SUA privind rachetele nucleare, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind ca noile rachete cu raza medie de actiune ale Rusiei pun in "serios pericol" acest tratat, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Tratatul…

- Cel putin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite, miercuri, intr-o explozie urmata de un incendiu, in apropierea unei uzine chimice, in nordul Chinei, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. Explozia a implicat aproximativ 50 de camioane, distruse de foc in apropierea uzinei grupului…

- Biblioteca Universitații din Oradea a gazduit, vineri, o manifestare speciala, dedicata aniversarii jumatații de veac trecuta de la invadarea Cehoslovaciei, de catre trupele statelor membre ale Tratatului de la Varșovia – in frunte cu URSS.

- Volume despre cultura si civilizatia chineza, printre care "Patria unei mari literaturi" de Ma Xiaodong si "Ascensiunea si declinul dinastiilor Chinei" de Li Jiazhen, au fost lansate, miercuri, in prima zi a Targului Gaudeamus, la editura Integral. Au mai fost prezentate "In High School in China" de…

- Coreea de Sud va desfasura doua exercitii militare saptamana viitoare pe fondul unui dezghet in relatiile cu Coreea de Nord, care a determinat Seulul si Washingtonul sa suspende manevrele lor comune pentru a stimula discutiile despre problemele nucleare, relateaza vineri Reuters. Aliatii…

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.