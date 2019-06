Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a suferit de curand un pre-infarct, iar presedintele PSDi a declarat, intr-un interviu pentru DC News, ca stie motivul acestei intamplari. "Ce i s-a intamplat lui Tudose, desi eu nu sunt fanul lui ca e un om al serviciilor, i s-a intamplat tot datorita caracterului…

- Modificari importante pentru firmele din Romania. Registrului Comertului s-ar putea schimba radical. Ministerul Justitiei a propus un proiect de lege care modifica regulile de functionare ale institutiei. Acesta aduce obligatii noi pentru administratorii firmelor. Numarul de documente necesare pentru…

- Politica de resurse umane a Ministerului Sanatații pana la un moment dat a fost politica Occidentului și s-au scos la rezidențiat specialitați de care era nevoie afara, deși in Romania multe specialitați erau deficitare, cum este, de exemplu, medicina de familie, a declarat, luni, Sorina Pintea.Ministrul…

- ANALIZA. GSP a simulat cum ar fi aratat clasamentul sezonului regulat, dar și actualul play-off, daca in Romania ar fi fost activ arbitrajul video: FCSB ar fi terminat pe primul loc primele 26 de etape și ar fi fost și acum tot lider, in timp ce Craiova ar fi 4-5. VAR a fost decisiv in optimile și sferturile…

- Tudorel Toader afirma, vineri seara, intr-o postare pe Facebook intitulata "O simpla precizare", ca "Un post tv nu isi exercita libertatea de informare doar prin intermediul cuiva care nu intelege sa respecte regulile minimale!".Ovidiu Oanta, reporter Pro TV, a publicat pe contul sau de…

- In jur de 150 de copii care au primit aviz psihosomatic favorabil sa mearga la școala au fost respinși de Inspectoratul București la inscrierea in clasa pregatitoare, pe motiv ca nu au varsta necesara...

- Directorul stiintific al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), Mircea Radulian a declarat marti seara ca momentan este o perioada linistita in Romania din punct de vedere al miscarii seismice, insa nu este exclus ca in urmatoarea perioada sa se produca cutremure…

- Programul Rabla pentru mașini continua și in 2019, iar cei care doresc sa-și schimbe vechea mașina cu una noua pot accesa bani de la stat. Suma maxima pana la care se poate ajunge prin intermediul acestui program este de peste 9.000 de lei, insa șoferii trebuie sa știe ca acordarea banilor in cadrul…