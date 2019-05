Marile companii listate incep sa piarda din viteza: Fara "locomotiva" Petrom, profitul a scazut in medie cu 12% in primul trimestru

Stiri pe aceeasi tema

- Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica a inregistrat in primul trimestru al anului un profit net de 38 milioane lei, cu 44% mai mic fata de perioada similara a anului trecut, cand se ridica la 68,2 milioane lei, potrivit datelor transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF) organizeaza deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare de luni, alaturi de directori de investitii care conduc fondurile de actiuni cu expunere pe piata de capital locala. Evenimentul face parte din seria de dezbateri…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania si Nuclearelectrica sunt doar cateva dintre numele mari de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) care au taiat estimarile de profit pentru anul acesta, ca urmare a efectelor negative pe care Ordonanta 114/2018...

- Publicul poate vota compania favorita pana pe 21 aprilie 2019 pentru a o trimite direct in finala, alegand dintre cele 50 de firme desemnate semifinaliste in cadrul Programului 'Made in Romania', a anuntat Bursa de Valori Bucuresti (BVB). "Liga BVB si-a desemnat cele 50 de companii…

- Un total de 23 de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor sa distribuie anul acesta dividende in valoare totala de 4,8 miliarde lei, actionarii BRD, Fondul Proprietatea (FP) si Banca Transilvania (TLV) urmand sa obtina cele mai mari...

- Cele mai importante 15 companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au incheiat sezonul raportarilor financiare anuale cu o crestere medie a cifrei de afaceri si a profitului de aproximativ 10%, urmarind trendul in general pozitiv al economiei...

- Analistii financiari estimeaza o depreciere a monedei nationale in urmatoarele 12 luni, pana la 4,8894 lei pentru un euro, in timp ce, pentru urmatoarele sase luni valoarea media a anticipatiilor este de 4,8055 lei, potrivit unui comunicat CFA Romania. "În ceea ce priveşte cursul de schimb…

- Profitul net al Grupului Alro a scazut cu 40,5% anul trecut fața de anul anterior, pana la 232,7 milioane de lei, conform datelor publicate luni pe Bursa de Valori București (BVB).Veniturile din contractele cu clienții au crescut cu 9,5%, pana la 2,98 miliarde de lei, iar costurile cu bunurile…