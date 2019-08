Marile companii isi rasfata angajatii cu fitness la birou, programe de slabit si de nutritie. Se intampla si in Romania!

Stiri pe aceeasi tema

- Bodyshape a lansat primul centru de wellness pentru angajatii Groupe Renault Romania „Ideile prind viata si se concretizeaza in proiecte de succes atunci cand exista colaborare, flexibilitate si creativitate, iar un mediu de lucru placut potenteaza starea de bine si relaxare a angajatilor nostri. Centrul…

- „Vasilica Viorica poate sa se "laude" ca ne-a adus pe primul loc in Europa in multe clasamente. Avem cea mai mare inflatie din Europa, aproximativ 4%. Suntem in fruntea clasamentului si la deficitul bugetar, cu 1,7% din PiB. Conducem si la deficitul comercial, cu peste 15 miliarde de EURO pe 2018…

- O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING. Mai exact, tranzacțiile au fost dublate, informeaza banca pe pagina de Facebook. „O parte dintre clienții ING intampina probleme asociate tranzacțiilor efectuate…

- La prima vedere, eXp Realty este o agentie imobiliara obisnuita, care ii ajuta pe oameni sa vanda si sa cumpere locuinte. Singurul lucru care o diferentiaza de alte companii din industrie, sau in general de alte companii, este faptul ca cele cateva mii de angajati care intermediaza tranzactiile nu lucreaza…

- Angajații grupului Renault din Romania se pregatesc de "mutarea oficiala" in noul sediu central din București, inaugurarea fiind programata pe 28 iunie. Anunțul a fost facut de Christophe Dridi, director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, acesta precizand ca toti cei 3.200 de…

- O noua aplicatie social media bazata pe video-uri scurte, produse special pentru platforma, isi face tot mai mult loc intre gigantii Google si Facebook - care domina acum consumul social media video la tineri si foarte tineri prin Youtube, respectiv Instagram.

- Volkswagen a prezentat miercuri detaliile privind primul model exclusiv electric din gama de masini ID.3, la un pret de sub 30.000 de euro in Germania, a anuntat grupul auto, transmit Xinhua si site-ul topgear.com. Modelul ID.3 "este al treilea capitol major de importanta strategica din istoria…