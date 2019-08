Marile companii de pe bursa tureaza motoarele si bifeaza inca un semestru de cresteri ale profitului

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere ultima sedinta din aceasta saptamana iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 3,03 milioane de lei (642.274 euro), potrivit Agerpres. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o depreciere…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de miercuri, iar indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o depreciere de 0,46% dupa primele 45 de minute de la debutul tranzactiilor, potrivit Agerpres.Indicele BET Plus,…

- Bursa de Valori Bucuresti nu a atras nicio oferta publica (IPO) initiala in prima jumatate a acestui an, desi au fost companii care si-au declarat interesul de a se finanta prin astfel de operatiuni, observandu-se in schimb o preferinta pentru emisiunile de obligatiuni, potrivit unui studiu realizat…

- Actiunile SIF Hoteluri SA, Condmag si Nuclearelectrica au consemnat cele mai severe deprecieri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, in timp ce cresteri importante au inregistrat titlurile Carbochim, Turism Hoteluri, Restaurante Marea Neagra, potrivit statisticilor publicate de Bursa de Valori…

- Actiunile SIF Hoteluri SA, Condmag si Nuclearelectrica au consemnat cele mai severe deprecieri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, in timp ce cresteri importante au inregistrat titlurile Carbochim, Turism Hoteluri, Restaurante Marea Neagra, potrivit statisticilor publicate de Bursa de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,27%, pana la valoarea de 8.606,69 de puncte, la jumatate de ora dupa debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește…

- Actiunile Fondului Proprietatea (FP) au atins joi, 30 mai 2019, un nou record, de 1,0150 lei, cu 15% peste valoarea de 0,8830 lei pe actiune inregistrata la sfarsitul anului trecut si cu 138% mai mult fata de 0,4270 lei, pretul de inchidere per actiune la finele lui 2011, anul in care Fondul a fost…

- Cele mai mari importante companii de pe Bursa de Valori Bucuresti au inchis un prim trimestru mediocru sau chiar slab, daca din calcule ar fi excluse rezultatele foarte bune inregistrate de Petrom. Daca in T1 2018 nicio companie dintre cele analizate...