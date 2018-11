Stiri pe aceeasi tema

- Calatoria cu taxiul prin Bucuresti se scumpeste cu 30 de bani pe kilometru, la toate companiile de profil. De la 1 noiembrie, taximetristii vor cere aproape 2 lei pe fiecare kilometru parcurs in timpul zilei si cu minim 30 de bani mai mult, in timpul noptii. Unii operatori practica deja noile tarife,…

- Circulatia tramvaielor de pe traseul 11 a fost intrerupta, in intervalul orar 10:38 - 11:00, din cauza unui accident rutier cu victime produs pe bulevardul Nicolae Iorga. Evenimentul rutier s-a produs in zona Podul de Piatra si a fost afectat sensul vagoanelor catre Tatarasi, dupa cum anunta reprezentantii…

- ”Pana cand moartea ne va desparți”, sintagma celebra ce este rostita de oameni in ziua nunții, care ar trebui sa fie cea mai fericita, este echivalenta cu 15 ani, in cazul romanilor, intrucat atat dureaza, in medie, o casnicie. Conform unui raport, in țara noastra, in fiecare an, 30.000 de cupluri decid…

- Sub 15 ani in medie. Atat dureaza acel "pana cand moartea ne va desparți" rostit in ziua care ar trebui sa fie cea mai fericita zi din viața ta. In Romania, anual se desfac circa 30.000 de mariaje. Daca ținem cont ca sunt circa 250 de zile lucratoare, asta inseamna 120 de divorțuri pe zi. Sau 15/ora.…

- Tot mai multe reclamatii sunt facute din cauza faptului ca firmele de salubritate, cu care Primaria Brasov are contract, nu isi fac treaba. Oamenii se plang de faptul ca gunoaiele nu sunt ridicate cu zilele si au ajuns sa fie focare de infectie langa locuinte. Mormanele de gunoi de la ghene depasesc…

- Super veste pentru brașoveni. Astazi, 7 septembrie, in cadrul congresului IAU 2018, desfasurat la Sveti Martin in Croatia, Romaniei i-a fost acordata onoarea de a organiza in 2019 campionatul mondial de 50 km alergare! Candidatura Romaniei a fost primita cu entuziasm, data fiind organizarea impecabila…