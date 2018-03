Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, spune ca liderii din Europa ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este 'extrem de probabil' ca insusi Putin sa fi luat decizia otravirii fostului spion Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii. 'Orice mentionare sau referire la presedintele nostru in aceasta privinta este o incalcare…

- Parlamentul European a aprobat, joi dupa-amiaza, planul de mutare a sediului Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) din capitala Marii Britanii, Londra, in orasul olandez Amsterdam, in contextul Brexit, informeaza publicatia EUObserver. Planul a fost aprobat cu 507 voturi pentru si 112…

- UBS isi va muta staff-ul din Londra in alte birouri din Uniunea Europeana, printre care si Frankfurt, sustinand ca lipsa unui acord de tranzatiei va rezulta in „schimbari semnificative” ale operatiunilor entitatii, potrivit The Independent. Gigantul elvetian a transmis in raportul anual…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Londra nu este pregatita pentru a adopta noile tehnologii din domeniul transporturilor, precum vehicule autonome care nu au nevoie de sofer, sau pentru a utiliza drone in livrarile din segmentul de retail, transmit autoritatile locale, potrivit Bloomberg. In timp ce guvernul Marii Britanii…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, miercuri, ca Guvernul de la Londra nu va permite Uniunii Europene sa "submineze" integritatea constitutionala a Marii Britanii, respingand proiectul de acord de Brexit prezentat de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit postului France 24.

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri ca "ar fi fost bine" pentru Londra daca el ar fi detinut functia de premier al Marii Britanii, pe fondul discutiilor privind Brexit, informeaza site-ul postului France 24.

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- Imaginile ingrozitoare surprinse in Londra prezinta o lebada care inoata printre gunoaiele din raul Tamisa care strabate capitala Marii Britanii. Pasarea incerca sa gaseasca ceva de mancare in ce pare mai degraba o groapa de gunoi decat...

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Toate sectoarele din Europa au revenit în teritoriul pozitiv, ceea ce…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Declinul vine în condiţiile în care investitorii estimează că Rezerva Federală…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei în legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE, noteaza

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut la finalul sedintei de vineri 666 de puncte, cea mai mare cadere inregistrata din iunie 2016, scaderea fiind alimentata de temerile privind inflatia si o posibila crestere a dobanzilor. BBC pune scaderea indicelui bursei americane cu 2,5%,…

- Cu un an in urma, CEO-ul Deutsche Bank John Cryan a raportat al doilea an consecutiv cu pierderi si cu cele mai proaste venituri din ultimii ani. Cel mai mare creditor din Germania a incheiat inca un an „pe rosu”, veniturile atingand cel mai slab nivel din ultimii 7 ani in ultimul trimestru, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Miniștrii europeni de Externe au respins o cerere venita din partea Marii Britanii de a avea un cuvant de spus in privința politicilor UE și in timpul perioadei de tranziție, dupa Brexit, respingand, astfel, propunerile negociatorului britanic David Davis.

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- May, insotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii bancilor Barclays, Deutsche Bank, HSBC si Goldman Sachs, carora a incercat sa le dea asigurari privind tranzitia dupa…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg. Nesemnarea unui acord avantajos ar putea insemna pentru Marea Britanie si o reducere…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…