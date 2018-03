Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al inspectorilor antifrauda din cadrul Fiscului dezvaluie ca milionarul Costel Comana, cel care la sfarsitul lunii februarie 2015 a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica, a transferat banii din firma Regiotrans catre alte societati pe care le controla sau catre propriile conturi.…

- Au fost operate nu mai putin de 24 de demiteri in functiile de conducere, anuntul oficial urmand a fi publicat in scurt timp in Monitorul Oficial. Potrivit acelorasi surse, intreaga conduce a Agenției Naționale de Administrare Fiscala va fi reluata de fostul ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa. Articolul…

- "Suntem in imposibiltatea de a executa aceste lucrari si sunt multe pe care nu le veti putea face. Ati semnat, dar nu veti avea progres pentru ca vor fi doar pe hartie. Pe santier vor fi specialisti care vor da solutii, dar nu vor putea fi puse in practica pentru ca nu sunt muncitori", a declarat Cristian…

- Mai intai trebuie spus ca firmele, in pofida blocarii site-ului fiscului, au putut sa iși plateasca taxele, impozitele și contribuțiile catre trezorerie. Deci, statul a putut sa incaseze banii. Ce nu au putut sa faca firmele? De exemplu, blocarea site-ului fiscului nu a mai dat posibilitatea companiilor…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a Estrellei Stefanescu, sef serviciu in cadrul Companiei Nationale CFR SA, pentru luare de mita. In acelasi dosar au fost acuzate si trimise in judecata patru firme, printre care Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, omul de afaceri decedat…

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, și omul de afaceri Iorgu Ganea au fost trimiți in judecata, vineri, de procurorii DNA, pentru fapte de corupție. In același dosar sunt inculpate și patru firme deținute de Iorgu Ganea: Regio Trans SRL, Rail Force SRL, RC…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata patru firme, intre care si Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, decedat intr-un avion cu destinatia Costa Rica si pe Estrella Stefanescu, sef serviciu in cadrul companiei nationale CFR SA, pentru luare de mita.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis-o in judecata pe Estrella Ștefanescu, șef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, pentru șapte fapte de luare de mita. Alaturi de aceasta vor mai fi judecați Iorgu Ganea, asociat al…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Iorgu Ganea, asociat…

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Citește și: Exclus din PSD, viceprimarul Iașiului a primit o noua lovitura GREA: A fost DEMIS! 'A cazut in capcana'…

- Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua…

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. Rise Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta vizandu-l pe Dragnea. Procurorul…

- B.R. (35 ani), cu domiciliul in Comanesti, a fost trimis in judecata, anul trecut, de catre procurorii DIICOT Bacau, pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic, violarea secretului corespondentei si furt. “In cursul anului 2014, reclamantii A.I. si A.L. s-au asociat in vederea organizarii…

- "Nu o sa scape nimeni sa nu plateasca mai devreme sau mai tarziu", a sustinut marti, in cadrul unei dezbateri publice privind recuperarea prejudiciilor din dosarele penale, unul din directorii din cadrul ANAF. Directorul adjunct al Directiei Executari Silite Cazuri Speciale din ANAF, Toni…

- Doua dintre cele care se dau victime ale statului paralel inventat de Liviu Dragnea se distreaza bine mersi in Costa Rica. Acestea au fost fotografiate de un roman, Narcis Vlad Barbu, care a pus fotografiile pe pagina de socializare, cu m...

- Daca-i tot frigu’ asta și ne-o prins inghețul care și cum, mai puțin cum trebe, am zis sa mai lasam deoparte rachiul de dude paroase și sa trecem pe apa cu lamai, ca face bine la ten și nici nu-l apuca pe asta den dreapta sa cante „Internaționala“ la dramba, ca sa se ascunda toate orataniile mici de…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Filip a facut anuntul intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Viorica Dancila. Seful guvernului moldovean a spus ca aceasta privatizare va aduce si diversificarea furnizarii de gaze in Moldova, dependenta de gazele naturale rusesti. Articolul integral pe HOTNEWS .

- Discretia l-a caracterizat mereu pe miliardarul Ion Tiriac (78 de ani), mai ales cand a venit vorba de familia sa. Daca publicul roman il cunoaste cat de cat pe fiul cel mare, Ion Ion, despre ceilalti doi copii ai magnatului, Karim si Ioana, nu se stiu prea multe. Ce se poate lesne observa in ceea ce…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- Intr-o lume obsedata de frumusețe, in care perfecțiunea fizica se obține cu bani grei și mult efort, la agenția Ugly Models din Londra dictonul pare a fi cu cat mai neobișnuit, cu atat mai avantajat.

- Producatorul falimentat de minereu de fier African Minerals, al milionarului roman Frank Timis, a fost dat in judecata de 142 de cetațeni din Sierra Leone pentru complicitate in incalcarea drepurilor omului, scrie presa africana și engleza.

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Romgaz Medias (SNG), producatorul national de gaze naturale, detinut in proportie de 70% de statul roman, a raportat in 2017, conform datelor preliminare facute publice de companie, o cifra de afaceri de 4,58 miliarde lei, echivalentul unui avans de 34,39%, in vreme ce profitul net s-a situat la 1,868…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia, pentru ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. “Nu am niciun motiv sa imi dau demisia. Am respectat legea in tot ce am facut”, a declarat Laura Codruta Kovesi, intrebata daca va demisiona.…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Fosta sefa a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Alina Bica, plecata in Costa Rica, este trezorierul firmei ASP Centroamerica Sociedad Anonima, detinuta de sotul sau, Mircea Octavian Bica, si de fostul sau client Calin Silviu Pop, un om de

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Dragos Dolanescu Valenciano, fiul cel mic al regretatului cantaret de muzica populara Ion Dolanescu, a fost ales deputat in Adunarea Legislativa din Costa Rica, acesta primind un mandat in...

- Barbatul care s-a omorat aruncandu-se in fata trenului avea 88 de ani, era separat de sotia sa care statea in apropiere,iar in buzunarul hainei sale a fost gasit un bilet prin care ruga sa fie contactat fiului sau. Batranul a lasat numele si numarul de telefon al fiului. Articolul UPDATE| S-a SINUCIS…

- Agentia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piata, a bugetat in acest an afaceri mai mari cu 7% pe fondul atragerii de noi clienti din domeniul auto, dar si al bugetelor in crestere alocate de clientii existenti, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contributia clientilor…

- 2014 a fost un an incarcat pentru producatorul nemtean de utilaje. A lansat patru produse noi, a deschis in Afumati (Ilfov) primul showroom in parteneriat cu unul din distribuitori, a inceput modernizarea productiei si a portofoliului de produse. Tragand linie si adunand, in vreme ce cifra de afaceri…

- Ionuț Boștinaru, electrician al carierei Roșia, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei, in Farcașești, acolo unde locuia. Acesta a fost vazut zimbind azi dimineața, de catre colegii de la munca, șocați de aceasta veste. Din primele informații, se pare ca acesta avea probleme cu soția, care l-ar…

- „Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averile personale in urmatoarele 12 luni”, precizeaza autorii studiului. Increderea antreprenorilor si executivilor…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Actul normativ prevede ca, din acest an, ANAF, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti…

- Adrian Mutu a plecat la finalul anului trecut la FRF pentru a ocupa funcția de manager sportiv, insa pana atunci acesta a incercat sa caute cumparator pentru clubul Dinamo unde ocupa aceeași funcție. "Briliantul" a incercat sa-l convinga pe omul de afaceri roman, Simon Maurer, sa ia clubul din Ștefan…

- La sfarsitul lunii februarie 2015, Costel Comana, unul dintre fondatorii companiei Regiotrans, a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. Oficial, afaceristul se afla in vacanta cu iubita lui, dar autoritatile local au aflat ca milionarul roman calatorea des in Costa Rica, iar vizitele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans opereaza sub un nou brand - Regio Calatori, fiind infiintata si o societate de sine statatoare cu acest nume in care numele…

- Ieri a fost organizata ultima ședința de guvern din acest an, fara ca proiectul care reintroduce pedeapsa cu inchisoarea sa fie aprobat. Mai mult, proiectul intrat in ședința de ieri a fost "rupt" in doua, fiind avizat doar articolul care prevede recompense pentru inspectorii Fiscului. "Discutam cu…