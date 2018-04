Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea Mamaia a adunat duminica, 25 martie 2018, peste 1.500 de atleti amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori la MARATONUL NISIPULUI. Marii castigatori ai cursei de 42 de kilometri au fost: Igor Timbalari din Republica Moldova si Ionela Muscalu din Romania. Amway a susținut și…

- Daca in Statele Unite ale Americii compania Amazon testeaza de ceva vreme livrarea de produse cu ajutorul dronelor si a si patentat cateva noi inventii in acest sens, Rusia trage tare sa tina si ea pasul in ceea ce priveste transportul aerian al obiectelor de marime mica. Insa nu chiar totul decurge…

- Amazon a redus legaturile cu firmele de lobby din Washington, Akin Group, Strauss Hauer&Feld LLP si Squire Patton Boggs, scrie Reuters care citeaza publicatia Bloomberg. Schimbarile au avut loc la aproximativ o saptamana inainte ca presedintele Americii, Donald Trump sa acuze compania …

- Costumul popular de pe Valea Somesului va fi promovat, in anul Centenarului, in Statele Unite ale Americii, in cadrul unui proiect initiat de Asociatia Culturala "Nasaudeanca", in parteneriat cu Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" si creatorul popular Virginia Linul, potrivit unui comunicat de presa…

- Echipa Facultații de Drept a Universitații din București a caștigat locul 3 pe echipe (din 362 de echipe participante) la concursul Willem Vis, ediția a 25-a, care s-a desfașurat la Viena in perioada 24-29 martie 2018. Willem Vis, cel mai mare și cel mai prestigios concurs internațional de drept privat…

- Vizite medicale prin ... skype. Este posibil in Statele Unite ale Americii, unde pacienții, aflați in evidența unui medic, intra in legatura video cu o asistenta medicala, careia ii spun cum se mai simt. Mai mult decat atat, asistenta ii supravegheaza cand iau medicamentele.

- Autoritatea pentru Protecția Datelor se spala pe maini in scandalul Facebook – Cambridge Analytica și spune ca nu are competențe sa verifice daca utilizatorii din țara noastra sunt afectați de scurgerea de informații sau daca astfel de practici inca mai exista, iar datele oamenilor sunt sifonate ilegal.…

- Doi soți din Idaho, Statele Unite ale Americii, au știut de la inceput ca dragostea lor e mai puternica decat orice și așa a fost. Au fost casatoriți timp de 63 de ani, au reușit sa depașeasca toate obstacolele care au stat in calea fericirii lor și nici moartea nu i-a desparțit.

- Carmen Șerban este șocata! Nu mai are voie sa calce taramul american. Artista a explicat motivul uluitor pentru care are interzis Statele Unite ale Americii. Totul a plecat in urma cu doar cateva zile. ”Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriana, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost…

- Politistii de imigrari din Vaslui au depistat un barbat de 58 de ani din Statele Unite ale Americii, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere. Acesta a fost sanctionat contraventional cu suma de 400 lei si indrumat catre structura de imigrari in vederea reglementarii dreptului…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Lugojul are in sfarsit o frizerie canina si felina la standarde europene. Salonul deschis pe Splaiul George Cosbuc ofera o gama diversificata de servicii destinate animalelor de companie. Frizeria functioneaza intr-un spatiu special, prietenos animalelor fiind acoperite toate serviciile de ingrijire…

- Asociația pentru Studierea Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN) deține ultimele filmari cu apariții inexplicabile pe cer in Romania. Este vorba despre un video facut in Delta Dunarii pe 3 octombrie 2017. Interesant este faptul ca apariția a fost filmata și din Odesa, in aceeași seara. Dan…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Poliția din Turcia a arestat 12 oameni pentru legaturi cu Statul Isamic. Autoritațile de la Ankara au emis, luni, 20 de mandate de arestare pe numele unor persoane suspectate de legaturi cu organizația terorista ISIS. 12 dintre acestea au fost deja arestate de catre poliție. Potrivit Mediafax , care…

- Statele Unite ale Americii vor continua sa susțina modernizarea Republicii Moldova și integritatea ei teritoriala. O declarație in acest sens a facut membrul Camerei Reprezentanților a Congresului SUA Judge Ted Poe la intrevederea sa cu premierul moldovean, Pavel Filip, la care cei doi au discutat despre…

- Statele Unite ale Americii vor sa vanda Ucrainei rachete antitanc, arme care ar putea fi folosite in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Anunțul a fost facut de Departamentul de Stat al SUA, care a aprobat tranzacția.

- Comisia Europeana a aprobat un nou medicament Roche destinat profilaxiei de rutina a episoadelor de sangerare, la persoanele care sufera de hemofilie A care prezinta inhibitor de factor VIII. Acest medicament poate fi utilizat de catre toți pacienții, indiferent de varsta. Aproape una din trei persoane…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a indemnat luni Statele Unite ale Americii ''sa reduca nivelul exigentelor pentru inceperea discutiilor'' cu Phenianul, declaratia intervenind in contextul in care consilieri ai sai s-au intalnit cu un general nord-coreean pentru a analiza modalitatile…

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- Cushman & Wakefield (C&W) Echinox a intermediat anul trecut tranzactii cu active imobiliare din Romania care au depasit valoarea de 300 mil. euro, reprezentand 30% dintr-un volum investitional de aproape un milliard de euro, institutia vizand pentru anul in curs stabilirea unui nou record in ceea…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Cheile Verdon sint situate in sud-estul Franței, intre Alpes-de-Haute-Provence și Var. Despre acest canion se spune ca este cel mai frumos din Europa, fiind adesea comparat cu Marele Canion din Statele Unite ale Americii. Cheile sint formate de riul Verdon, numit dupa culoarea turcoaz-verde, una dintre…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- In cadrul Communities Summit Europe, Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala menita sa investeasca in oamenii ce construiesc comunitatile. Zeci de milioane de dolari vor fi directionate catre acest proiect, incluzand granturi de pana la 10 milioane de dolari, care vor merge…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- [caption id="attachment_39914" align="alignleft" width="357"] Captura foto/ Sursa: Vkurse.md[/caption] Site-ul Vkurse.md, care promoveaza ideile politice ale socialiștilor și ale președintelui Igor Dodon, a publicat recent articolul ” Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишиневе : Молдову…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Bela Karoly s-a nascut la Cluj si e omul care a descoperit-o si antrenat-o pe Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal". In 1981 el s-a stabilit alaturi de sotia sa, Martha, in Statele Unite al Americii si domeniul lor a fost timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin de gimnastica.

- Presedintele Donald Trump a dat asigurari, intr-o scrisoare adresata sefilor de stat de pe continentul African, ca Statele Unite ale Americii ii 'respecta profund' pe africani, au declarat, duminica, surse diplomatice.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA."Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta intelegere…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, Jeanette Epps, care urma sa devina primul astronaut afro-american din echipajul Statiei Spatiale Internationale (ISS), a fost retrasa de NASA din misiune, cu doar cateva luni inainte de lansarea in spatiul cosmic, scrie BBC. Jeanette Epps ar fi trebuit sa…

- McDonald`s a ramas cea mai de succes franciza din lume si in anul 2017, potrivit topului Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante de tip fast food vinde 454 de milioane de kg de carne de vita si peste 500 de milioane de cafele, in fiecare an, doar in Statele…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Crima sangeroasa, urmata de sinucidere, in Statele Unite ale Americii! Un barbat si-a impuscat sotia si cei doi copii, apoi s-a sinucis. Cadavrele au fost descoperit vineri, in locuinta celor doi soti.