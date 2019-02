Marijuana ar putea fi fumată legal. Cine poate beneficia de reglementare Autoritatile elvetiene ar putea acorda unui numar de pana la 5.000 de persoane posibilitatea de a fuma marijuana legal in cadrul unor studii pilot destinate elaborarii de noi reglementari cu privire la utilizarea in scop recreational a acestui drog, a indicat joi guvernul de la Berna, citat de Reuters. Cabinetul a propus o serie de proiecte pilot ce ar putea conduce la modificari ale legislatiei care interzice canabisul, aflata in vigoare din 1951. Planul guvernului va fi supus consultarii publice pana la jumatatea anului, a indicat Oficiul Federal pentru Sanatate. Elvetia permite deja… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

