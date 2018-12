Marii disparuti in 2018 Anul pe cale sa se incheie a rapit omenirii o pleiada de personalitati din lumea muzicala, artistica sau politica. Iata o scurta trecere in revista a datelor cand acestia ne-au parasit pentru a intra in legenda. Ianuarie 7. France Gall, 70 de ani, interpreta franceza de mare succes in anii 60 si 80. 15. Dolores […] Marii disparuti in 2018 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila,…

- Printr-o scrisoare deschisa, aceștia solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila și ministrul Sorina Pintea, pentru a discuta acest aspect și a le prezenta propunerile lor cu privire la acest proiect. Un grup de 21 de supraviețuitori ai tragediei din clubul Colectiv, care au suferit arsuri…

- Mama, cele doua fete, sotia, apropatii si cunoscutii il vor conduce pe Ilie Balaci pe ultimul sau drum. Fotbalistul de legenda al Craiovei va fi inmormantat la cimitirul Sineasca. Inca de la primele ore ale zilei de marti, sicriul lui Balaci a fost adus pe terenul stadionului “Ion Oblemenco”. Acolo…

- In urma cu o saptamana am vazut “Livada de visini”, la TNB. Punere in scena fastuoasa, regizorului Doiashvili si scenografei Tamara Kvesitadze le-a lipsit doar Stalin, ca sa comande si o filarmonica pe masura, ca si-asa nu prea se intelegea ce zic actorii. Daca am fost ironic, am fost mai mult cu mine…

- Politistii au indisponibilizat 290 de tone si 2.848 de litri de substante periculoase, 800 de grame de fosfura de aluminiu - substanta clasificata ca fiind foarte toxica - si peste 300 de kilograme de mercur, in urma unei actiuni desfasurate la nivel national, a informat, joi, IGPR. Politistii au verificat,…

- In cadrul dezbaterilor din Parlamentul European de miercuri, la care au participat premierul Dancila si au asistat mai multi ministri, inclusiv cel al Justitiei, si europarlamentari romani, Dan Nica a avut o scurta interventie in care a tinut sa sublinieze ca “Romania nu accepta sa fie moneda de schimb…

- Ministrul britanic al Sanatatii a cerut expertilor medicali recomandari pentru utilizarea ”rezonabila” a internetului in scopul de a-i proteja pe cei mai tineri internauti. Ministrul Matt Hancock a cerut recomandari similare celor aflate in prezent pe etichetele bauturilor alcoolice (”a se consuma cu…

- Un milion de romani au semnat pe lista intransigentior de borcanul cu zacusca. E vorba despre carameaua aia cu Fara penali.ro. Niste vizionari, niste genii. Ma bucur sa aflu ca Romania are un milion de incoruptibili, de fete mari in ale combinatiilor. Trei milioane de romani au semnat pentru Familia…