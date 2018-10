Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Comisia de la Veneția a trimis raportul final pe Legile justiției, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia de eliberare din funcție a secretarului de stat in Ministerul Justiției, Marieta Safta, semnata de Vioria Dancila in fata de 15 octombrie, scrie...

- Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata miercuri…

- Premierul Viorica Dancila a luat hotararea de a o elibera , la cerere, pe Corina Silvia Pop din functia de secretar de stat al Ministerului Sanatatii. Potrivit Monitorului Oficial, incepaand cu data de 1 octombrie 2018, Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat al Ministerului…

- Persoanele fizice atestate in prezent pentru funcția de administrator de bloc vor trebui sa obțina un certificat de calificare profesionala, daca nu au deja unul, prevede noua lege a asociatiilor de proprietari carea va intra in vigoare in septembrie 2018. Aceasta condiție va fi obligatorie pentru ca…