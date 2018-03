Maricela Cobuz: Aprobarea introducerii de noi medicamente pe lista celor compensate sau ...

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Neamț Mugur Cozmanciuc anunța ca, alaturi de colegii parlamentari liberali, a semnat propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Nationale a Meseriilor, care a fost depusa la Camera Deputaților pentru a intra in derularea procedurilor parlamentare. Deputatul de Neamț precizeaza…

- Guvernul a aprobat miercuri, 21 martie, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, acestea fiind destinate pentru tratamentul mai multor afectiuni, cum ar fi tuberculoza, afectiunile oncologice, astmul…

- Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura, a trimis o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebes-Turda. Read More...

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…

- Gazeta a aflat lista cu cele 13 persoane care, din 2000 pana in prezent, și-au pus semnaturile din partea statului - Guvern și CS Dinamo - pe asocierea cu AFC Dinamo, care blocheaza construcția unei noi arene in "Groapa". "La Dinamo exista posibilitatea ca stadionul sa nu fie finalizat pana la inceperea…

- Propunerea lansata de deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, privind retragerea cetateniei romanilor care defaimeaza tara a starnit un val de reactii printre internauti. „Sa se ocupe si de Caragiale. Si el a defaimat tara“, i-a transmis un vasluian din Diaspora…

- Lista beneficiarilor alocației lunare pentru merite deosebite fața de stat pentru soția/soțul sau mama/tatal persoanelor decorate post-mortem cu distincțiile de stat „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”, fara condiția beneficierii de pensie sau alocație sociala de stat, a fost extinsa,…

- Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz i-a adresat o interpelare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, cu privire la dotarea Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou" cu echipamente de imagistica de tip RMN. Maricela Cobuz a precizat ca a facut aceasta interpelare deoarece preocuparea ...

- Deputatul PSD Mihaela Hunca, secretarul Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a susținut ieri o declarație de la tribuna Parlamentului prin care a demontat criticile din moțiunea susținuta de PNL impotriva ministrului Educației Naționale.

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, unul din cei mai prezenti parlamentari de la televiziunile aservite, intocmeste o lista pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din functia a Laurei Codruta Kovesi. In opinia lui Plesoianu, cunoscut ca o trompeta a lui Liviu Dragnea, a inceput ”Festivalul…

- Parlamentul a legiferat in aceasta saptamana declararea ultimei zi de vineri dinaintea Pastelui ca fiind sarbatoare legala nelucratoare, in urma votului din Camera Deputatilor. “In acest fel, intram si noi in traditia europeana, avand in vedere faptul ca 16 din cele 28 de tari ale Uniunii Europene se…

- Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a fost prezent in cadrul conferinței de presa a PSD Dambovița. Subiectele abordate de parlamentarul Corneliu Ștefan au fost stric legate de cele doua proiecte aprobate miercuri, 28 februarie 2018 in Camera Deputaților: proiectul pentru aprobarea Ordonantei…

- Primaria Radauți a pregatit anul acesta investiții de cateva zeci de milioane de lei, care vor fi alocate din bugetul local, de la Guvern și din fonduri europene. Primarul din Radauți, Nistor Tatar, a transmis ca bugetul instituției pe care o conduce este axat, anul acesta, pe dezvoltare, proiectele…

- ​Analiza repartitiei fondurilor publice de la Consiliul Judetean Valcea spre UAT-uri in perioada 2008-2018 (document atasat) ne arata ca indiferent de majoritatea politica ce a condus acest judet in ultimii 10 ani, distributia fondurilor publice a avut un important caracter politic. Astfel, indiferent…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. "In calitatea sa de…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Procedura de adoptare a proiectului Legii vaccinarii, aflat in dezbatere parlamentara la Camera Deputatilor, trebuie accelerata, mai ales in conditiile in care in ultima perioada au aparut numeroase cazuri de gripa la nivelul intregii tari, a afirmat vineri deputatul PSD de Arad Dorel Caprar. "Este…

- Deputatul PSD, Petre Florin Manole, a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci aduce critici dure la adresa „celor care i-au inșelat pe cetațeni, in trei randuri numai in ultimul an, vanzand iluzii de o viața mai buna”, de creșteri salariale substanțiale și de majorari ale pensiilor, „cand, in realitate, toate programele scrise de Vilcov au dus la…

- Veste buna: in 2018, moldovenii vor putea beneficia de mai multe medicamente compensate. Tot ce trebuie sa faca pacienții pentru a le primi este sa fie inscriși la un medic de familie și sa dețina polița de asigurare medicala

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a fost aleasa secretar al grupului acestui partid din Camera Deputaților. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul de internet al Camerei Deputaților, Maricela Cobuz ocupa aceasta funcție incepand cu data de 1 februarie 2018. Grupul parlamentar al PSD din…

- Deputatul timisean Alfred Simonis va avea o pozitie importanta in Camera Deputatilor. Incepand de joi, el este vicelider al grupului PSD din forul legislativ din care face parte. Alfred Simonis este la primul mandat in parlament. The post Functie importanta pentru un deputat timisean appeared first…

- Relațiile dintre președintele PSD Buzau și conducerea social-democrata centrala sunt departe de a fi intrat intr-o era glaciara, așa cum s-a speculat dupa dizolvarea Cabinetului Tudose. Ba mai mult, deputatul buzoian a fost ales intr-o funcție cheie din Camera Deputaților. Odata cu inceperea noii sesiuni…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat la audieri ca depunerea Formularului 600 va fi amanata in prima sedinta de Guvern, iar o solutie ar putea fi comasarea acestuia cu Formularul 200.

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, a anunțat, duminica, președintele PSD, Liviu Dragnea. Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: „Raspunsul este nu”. In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, noteaza News.ro.

- Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: "Raspunsul este nu". In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a declarat: "Nu stiu, asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera".

- Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: "Raspunsul este nu". In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a declarat: "Nu stiu, asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera". Intalnire…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a anuntat vineri in sedinta Biroului Politic Central al ALDE ca demisioneaza din motive personale. El va fi inlocuit de deputatul Anton Anton, au informat surse din partid. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Simona…

- Noul cabinet condus de Viorica Dancila este aproape gata. Ieri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor s-au tras ultimele sfori ale noului Executiv, insa fara prezenta viitorului premier...

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a declarat, joi, pentru Agerpres, ca va cere DIICOT redeschiderea unui dosar de trafic de organe din 2005, despre care spune ca ar fi fost musamalizat de organele de cercetare penala."Sunt documente…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Deputatul PSD de Neamț Ioan Munteanu, care deține și funcția de lider al grupului social-democrat din Camera Deputaților, a anunțat ca nddemisioneaza din Parlament. El a facut public și motivul renunțarii la mandatul de parlamentar, și anume „probleme de sanatate”. „Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens. "Traficul de organe se facea in miezul zilei la…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose, amintind de faptul ca nu a votat acest Executiv. ”Sunt PERFECT împacat cu mine însumi! În data de 26 iunie, spuneam ca NU voi vota un Guvern PSD cu Mihai Tudose premier! Și NU l-am votat! ...Unii…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori, in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii ...

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- Din 17 ianuarie 2018, firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi amenzi de la inspectorii ANAF, ITM, ISU sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema in maxim 90 de zile calendaristice. Legea prevenirii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial…