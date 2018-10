Măricel şi-a făcut treaba doar pe jumate. Noroc de aştri Cica dinspre cabinetul lui Dragnea ar fi venit de saptamana trecuta la filiala o informare pe firul scurt, in care fiecare judet avea tinta de prezenta intre 200 si 300 de mii de oameni, functie de marime. Iar Iasul, fiind al doilea judet dupa Bucuresti ca populatie, avea de scos din case la urne 300 de mii. Va dati seama ce stres a avut nea Maricel cand a vazut ca Iasul a scos doar jumatate, adica vreo 150 de mii? Faptul ca alaltaseara a aflat ca a fost totusi peste medi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Intalnirea a fost confirmata pentru AGERPRES de catre secretarul general al filialei, Romeo Florian. 'O sa ne intalnim cu primarii si o sa luam o decizie. Ne vom intalni astazi, dupa-masa, dupa ora 4,00. In primul rand, primarii, si pe urma si restul', a spus Florian. Potrivit secretarului…

- Calin Popescu Tariceanu, șeful ALDE și președintele Senatului, s-a trezit fața in fața cu oamenii care nu-l plac și asta chiar pe aeroportul „Henri Coanda”. Tariceanu este partea mai puțin detestata din duoul Dragnea – Tariceanu, dar chiar și așa nu e pe placul multor romani. Ziua de 14 septembrie a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "nu are sustinerea nimanui in partid, ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar nu din vina partidului", a afirmat deputatul PSD Catalin Radulescu.

- Pro Romania isi va desemna propriul candidat la alegerile prezidentiale din 2019, acesta urmand sa fie desemnat la congresul formatiunii din 20-21 octombrie, a anuntat luni presedintele formatiunii Victor Ponta. Candidatul Pro Romania ar putea fi senatoarea PSD Ecaterina Andronescu "sau altcineva",…

- Ati avut sansa sa fiti prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Ce s-a intamplat, cum ati pierdut lupta cu Viorica Dancila? A fost ceva impus de partid? - Eu am fost sustinuta si propusa de organizatia din Bucuresti, dar am renuntat. De ce? Pentru ca as fi venit dupa doua esecuri - Sorin Grindeanu…

- „Dat fiind și intunericul e aproape de noaptea minții. S-a proclamat un miting al diasporei care e dominat de baștinași de la București combinat cu galeriile de fotbal care arunca cu fecale și se bat cu jandarmii. Nu am ințeles care e revendicarea, cu excepția faptului ca sa moara Dragnea…

- Dupa opinia preliminara a Comisiei de la Veneția politicienii din opoziție, in frunte cu președintele, sau grabit sa vesteasca Apocalipsa juridica a coaliției. Tudorel Toader i-a calmat insa, aratand ca inaintea opiniei finale Romania trebuie sa transmita un raspuns la observațiile din cea preliminara,…

- Cornelia Enache ii convinge pe romii din Gaujani sa iși dea copiii la școala, fiindca intr-o comunitate atat de saraca, doar educația le poate aduce o viața mai buna. Merge acasa la parinți și incearca sa-i sprijine cu ce au nevoie, haine, rechizite, dar le vorbește și despre oportunitațile de școlarizare.…