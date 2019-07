Maricel Popa pune pe butuci cel mai mare spital de copii din Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- • Cel mai important spital pentru copii din regiunea Moldovei are un nou manager • Cine va conduce Spitalul de Copii “Sf. Maria” in urmatoarele sase luni • Mostenire importanta, lasata de fosta conducere • Pentru aceasta unitate medicala exista proiecte in valoare de zeci de milioane de euro • Iata…

- Medicii din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au tratat in ultima garda doi bebelusi a caror viata a fost pusa in pericol intr-o clipa de neatentie. O fetita de un an si doua luni a ajuns la unitatea medicala ieseana dupa ce a aspirat in plamani o samanta…

- Mai multi copii au ajuns in ultima saptamana la Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria“ din Iasi, din cauza unor accidente rutiere. Medicii spun ca numarul ranitilor in accidente este foarte ridicat comparabil cu perioada anterioara, zilnic prezentandu-se cel putin doi copii care au fost accidentati…

- In weekendul care tocmai a trecut, in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au ajuns mai multi copii care au fost victime ale unor accidente rutiere grave. Patru minori cu varste intre 4 si 13 ani au ajuns la spital in cursul zilei de sambata, in urma unui…

- Un copil a fost zilele acestea victima a unui accident feroviar in zona localitatii Scanteia, acesta aflandu-se in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Baiatul a alunecat din greseala atunci cand trenul a pornit, alegandu-se cu mai multe traumatisme care ii pun viata in pericol. „Pacientul…

- Adolescenta in varsta de 14 ani care era in stare grava din cauza unui regim extrem de strict pe care l-a tinut timp de mai multi ani este acum intr-o stare buna. Fata este internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi pentru un control, aceasta acuzand dureri de cap. Medicii sunt optimisti asupra…

- Lipsa medicilor de specialitate se resimte la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, unde, pentru a asigura liniile de garda, conducerea unitatii medicale a incheiat contracte cu medici din alte spitale. Un exemplu este in Compartimentul ORL din Sectia clinica chirurgie pediatrica I, unde pe langa…

