Maricel Pacuraru, cu Realitatea TV la DNA!

- Maricel Pacuraru, patronul Realitatea TV, a fost pus sub urmarire penala pentru preluarea ilegala a televiziunii. Informația a fost confirmata de avocata acestuia, Mariana Ștefan. Maricel Pacuraru, patronul Realitatea TV, a fost pus sub urmarire penala pentru preluarea ilegala a televiziunii, a dezvaluit…

- Procurorii DNA Brașov pregatesc un nou dosar penal important. Anchetatorii au cerut, pe la mijlocul luni martie, de la Hidroelectrica mai multe documente din perioada 2009 – 2010 in cadrul cercetarilor care le fac intr-un dosar penal deschis anul acesta. Astfel, procurorii au cerut toate actele de inființare…

- Rabee Khalil, barbatul din Ilfov acuzat de propaganda terorista, a fost arestat preventiv. Decizia a fost luata vineri de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului. Rabee Khalil, un roman de origine palestiniana, in varsta…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri 15 perchezitii in municipiul Bucuresti si in sapte judete, alte 20 de descinderi avand loc pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice…

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Procurorii federali din Elveția au percheziționat birourile și casele angajaților corporației de aparare deținute de stat RUAG in legatura cu o ancheta penala inițiata in cazul furnizarii de echipament, arme și alte materiale cu destinație militara in Rusia, catre serviciul de paza și protectie (”SPP”)…

- Realitatea este ca gruparile mafiote din Peninsula au realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, a recunoscut chiar Coldiretti, unul dintre cele mai mari sindicate agricole italiene. “Productia, transportul, distributia…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 martie 2018, a inculpaților: SULIMAN GIUNIET, cu privire la savarșirea infracțiunilor de: - șantaj (3 fapte), …

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- Procurorii DNA au ajuns miercuri la sediul Federației Române de Fotbal, cu doar o luna înainte de alegerile pentru șefia acestui for. Potrivit surselor citate de Realitatea TV, ar fi vizate contracte semnate în perioada 2008-2010.

- Procurorii anticoruptie verifica o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti, astfel incat a solicitat institutiei o serie de inscrisuri. Primul care a anuntat ca DNA-ul are in vizor o serie de achizitii facute de Politia Locala Bucuresti a fost liberalul Cristian Ciucu. “DNA a ajuns la…

- De la un episod ce ar fi trebuit sa insemne doar bucurie si emotie pozitiva, pentru ca vorbim despre o serbare de 8 martie, s-a ajuns la un incident pe care il ancheteaza politia. Concret, un invatator dintr-o scoala aflata in localitatea Jucu de Sus, din Cluj, este acuzat ca ar fi lovit cu un […] Acuzatie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse unei legi, potrivit careia parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene puteau avea calitatea de comerciant persoana fizica.…

- Florin Salam a fost audiat de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, proxenetism si crima organizata, ca urmare a unei interceptari din dosar. Cantaretul de manele a fost audiat, astazi,...

- Dupa ce a participat, alaturi de sefa DNA, la o intrevedere desfasurata la Ministerul Justitiei, procurorul-sef al DIICOT a raspuns unei intrebari ce vizeaza strict persoana sa. Intrebat, concret, despre informatia aparuta in spatiul public, cum ca ar fi fost vizat de un dosar la DNA, seful Directiei…

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data...

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Pana sa ajunga la Presedintie propunerea inaintata de catre ministrul Justitiei, s-a aflat deja un punct de vedere. Concret, intr-o prima reactie venita dinspre Presedintie, pe fondul deciziei anuntate de catre minsitrul Justitiei, joi seara, aceea de a declansa procedura de revocare a sefei Directiei…

- Chiar in dupa-amiaza zilei in care se asteapta un anunt de la ministrul Justitiei, cu privire la raportul privind activitatea manageriala de la DNA, s-a aflat ca procurorii ar fi cerut o serie de inscrisuri de la organizatia prahoveana a PSD-ului. Concret, secretarul executiv al PSD Prahova a detaliat,…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat de DNA Constanta intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. In aceeasi cauza sunt cercetati si alti angajati ai Arhiepiscopiei Tomisului. Potrivit DNA,…

- Camera Superioara a Legislativului a dat unda verde, miercuri, unei initiative semnate de cateva zeci de alesi, de la UDMR, dar si de la PSD si nu numai, prin care vinerea de dinaintea Sfintelor Pasti, ultima vineri din Postul Mare, sa fie declarata zi de sarbatoare legala si in care nu se lucreaza.…

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei.

- Aflat in arest preventiv, masura luata intr-un prim dosar deschis de DNA pe numele sau, pentur acuzatia de trafic de influenta, fostul deputat mai primeste o lovitura din partea procurorilor anticoruptie. Concret, DNA-ul anunta miercuri, intr-un comunicat, faptul ca Ionel Arsene e suspectat – in calitate…

- Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Prahova, Ilfov, Argeș și Giurgiu intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul estimat de procurori se ridica la un milion de euro. Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova.…

- O prima reactie exprimata din randul formatiunii social-democrate fata de recentele afirmatii in privinta DNA-ului este cea a secretarului general adjunct al PSD-ului. Concret, Codrin Stefanescu ii cere, e drept ca pe un ton neprotocolar, ministrului Justitiei sa ia masuri. “Asteptam o reactie a Procurorului…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1064/VIII/3 din 15 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor și in prezent procuror in…

- Giani Kirita este citat peste cateva zile la tribunal, unde trebuie sa dea explicatii intr-un dosar DIICOT. Procurorii de la Crima Organizata au solicitat confiscarea unor corpuri delicte ridicate in timpul anchetei. Fostul fotbalist are calitatea de intimat in acest proces (citat intr-un proces in…

- Un mijloc destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident, joi dimineata, in urma caruia mai multi oameni au fost dusi la o unitate medicala. Concret, un microbuz in care, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, se aflau cinci pasageri – trei adulti si doi minori…

- Procurorii DNA arata in rechizitoriul in care i-au trimis in judecata pe fostul ministru Elena Udrea și pe jurnalistul Dan Andornic, pentru fapte de corupție privind suportul acordat omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu , „baiatul cel mai desștept din energie”, implicarea publicației centrale Evenimentul…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Procurorii DNA s-a opus în instanța insolvenței Tel Drum, informeaza Realitatea TV. Procurorii anticoruptie au mers la Tribunalul Bucuresti si au cerut judecatorilor ca, pentru cel putin 60 de zile de acum înainte, sa blocheze intrarea în

- Magistratii Curții Supreme urmeaza sa judece astazi o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu, intr-un dosar inregistrat pe 17 ianuarie. Procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ...

- A fost deschis dosar penal in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari. Procurorii militari s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva. Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de…

- 5.000 de oameni au protestat la Bucuresti, pentru Realitatea TV. Ba nu, 8.000 pentru Realitatea si 15.000 pentru Digi 24. In total, 33.000, caci de pe ecranul lui Rares Bogdan au mai plecat 10.000. Din alea 8.000, evident. Dupa numai o ora, erau 20.000 la Bucuresti, cu tot cu aia 7.000 din Sibiu. Si…

- Perchezitii de amploare intr-un cunoscut penitenciar. Procurorii DIICOT au intrat in forta in Penitenciarul Gherla, pentru stoparea traficului de droguri. Madaraș Andrei ar fi pe lista neagra a propcurorilor, acesta fiind barbatul ce incerca sa introduca substanțe vegetale de culoare verzui-maronie,…

- Un avocat din Donduseni a fost retinut, duminica seara, dupa ce a fost prins în flagrant de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în timp ce primea 2500 de euro de la un cetatean. Potrivit denuntatorului, aceasta era o parte din cele 5000 de euro estorcate de avocat pentru musamalizarea…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- Un preot paroh brașovean a fost trimis in judecata de DNA intr-o dosar care vizeaza obținerea pe nedrept a unor fonduri europene. Preotul a solicitat fonduri de la APIA pentru un teren care se afla, de fapt, in incinta poligonului militar de la Cincu. In același dosar, au fost puși sub acuzare și Parohia…

- Procurorii DNA Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a patru inculpați printre care se numara și preotul paroh din comuna Cincu. Potrivit DNA, preotul este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel , arestat in lipsa, pentru savarsirea infractiunii de…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ​FRATICA DRAGOMIR FLORIN, la data faptelor primar al comunei Bradu, județul Argeș,pentru savarșirea…