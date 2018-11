Stiri pe aceeasi tema

- O cladire a Arhiepiscopiei Bucurestilor, Palatul Nifon, va fi restaurata cu numai putin de 56 milioane de lei. Banii vin in proportie de 99% de la Ministerul Dezvoltarii, doar 1% reprezentand contributia Bisericii Ortodoxe. Cel putin asa arata un proiect de hotarare de guvern.

- In care, evident, parinții sa depuna banii Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toți tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parinții depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamenta.…

- 7 din 10 angajați romani obișnuiesc sa lucreze gratis peste program, o arata un studiu facut recent de Best Jobs. In timp ce aproximativ 80% dintre ei spun ca sunt nevoiți sa faca acest lucru din cauza volumului mare de munca dar și a presiunii șefilor, restul angajaților spun

- Guvernul incurajeaza cei peste 3,5 milioane de copii minori sa deschida conturi de economii, in care sa depuna cel putin 1.200 in fiecare an, bani pe care sa nu-i foloseasca pana cand vor implini varsta de 18 ani. Pentru fiecare astfel de cont, Executivul este dispus sa acorde o prima de stat de 600…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) sustine ca medicii care lucreaza in centre de permanenta nu au primit de la Casele Judetene de Asigurari de Sanatate banii pentru orele petrecute in garzi,...

- Trei studenți au primit de la vecinii lor o canapea pentru a avea unde sa doarma. Denivelarile din saltea i-au pus pe gânduri și au avut parte de o surpriza. Cei trei studenți de facultate din Canada locuiau împreuna într-o garsoniera și nu aveau…

- Romania nu a cerut ajutor suplimentar de la Uniunea Europeana pentru epidemia de pesta porcina africana, relateaza cei de la Cursdeguvernare.ro care au solicitat informații in acest sens de la Bruxelles. Banii ar fi putut ajuta și la despagubirea crescatorilor de suine. Cursdeguvernare.ro a solicitat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va infiinta o structura de control care va verifica utilizarea sumelor acordate prin actiuni de sponsorizare si mecenat si modul de folosire a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finantarea asociatiilor si fundatiilor non-profit,…