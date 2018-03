Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE. O declaratie pe acest subiect…

- Romania a avut luna trecuta cea mai mare inflatie dintre tarile UE România a înregistrat în luna februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana. Inflatia a fost de 3,8 la suta, de trei ori mai mare fata de inflatia de 1,3 procente consemnata…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Belgrad si Pristina, Serbia nu va putea adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice 'un zid' care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de France Presse. 'Nu…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell.Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, a lansat o ipoteza despre aceasta informație pe surse: ”Daca ma intrebați o opinie strict personala, pentru ca acesta nu este un calcul politic in momentul de fața, ceea ce difuzeaza acel site celebru despre care ați povestit, eu, personal, cred ca este o…

- Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu. Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sustin mai multe surse politice, potrivit site-ului HotNews.ro

- Miliardarul american Bill Gates prezice o noua criza economica mondiala. Invitat in cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything – n.r.) de pe Reddit, cofondatorul Microsoft a fost intrebat daca va veni o viitoare criza economica. Iar Bill Gates a spus ca da. ”Da. Este greu de spus cand, dar acest lucru…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si premierul Italiei, Paolo Gentiloni, s-au declarat favorabili propunerii Germaniei de conditionare a acordarii fondurilor UE de integrarea imigrantilor extracomunitari, avertizand tarile est-europene ca trebuie sa dea dovada de solidaritate.…

- Prioritatile viitorului buget european de dupa 2020, discutate la Bruxelles Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Bruxelles despre prioritatile viitorului buget european de dupa 2020. Romania, dupa cum…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul unei intalniri cu seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca Romania are o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale, insa solutia este in tara. "Cred ca avem o mare problema in Romania cu Legile…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare in care o felicita pentru numirea in functia de premier si spune ca normele statului de drept si progresele ireversibile in combaterea coruptiei, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti, raman…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Guvernul Poloniei ar putea scoate țara din Uniunea Europeana daca se va ajunge in situația in care Varșovia da Uniunii Europene mai mulți bani decit primește. Acuzația a fost lansata de catre președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk. Oficialul crede ca partidul conservator ,,Lege și…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…

- Dan Popescu (29 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB la sfarșitul anului trecut contractul, dar nu duce lipsa de oferte. Fundașul stanga n-a jucat in ultimul an pentru roș-albaștri, dar sursele GSP.ro susțin ca jucatorul are oferte din Liga 1, din Cipru și Grecia. Concordia Chiajna, Juventus București…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Donald Tusk este presedintele Consiliului European, devenita institutie oficiala a UE în 2009 si care reuneste sefii de stat si de Guvern. Consiliul Uniunii Europene sau consiliul de ministrii este parte a legislativului UE, iar România va prelua în 2019, pentru șase luni…