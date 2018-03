Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Mariana Mot, a declarat, vineri, la Slatina, ca modificarea legislatiei din domeniu a venit in urma unei necesitati reale, dandu-se o independenta reala judecatorului si procurorului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti. Un oficial din Consiliul Europei, care a citit raportul, ne-a sintetizat care sunt principalele obiectii ale expertilor europeni.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca o echipa de specialisti lucreaza la elaborarea proiectului privind supravegherea electronica a detinutilor care isi vor executa pedeapsa acasa, avand bratari speciale. Proiectul va introduce o infractiune noua, aceea de sustragere de la supravegherea…

- Aproximativ 150 de consilieri de probatiune din intreaga tara, membri ai Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), vor protesta, miercuri 21 martie 2018, in intervalul orar 09:30 – 11:30, in fața sediului Institutului Național de Statistica, cu ocazia prezentarii bilanțului…

- Iridex Group Plastic anunța consolidarea companiei prin fuzionarea cu Iridex Group Construcții. Compania Iridex Group Plastic va prelua in totalitate activitatea și patrimoniul Iridex Group Construcții. Toate contractele și relațiile comerciale aflate in derulare cu Iridex Group Construcții vor fi continuate…

- Oficialii Comisiei Europene urmeaza sa se intalneasca joi, la sediul Ministerului Justitiei, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Ministerul Justitiei a precizat,…

- Deputatul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat, printr-un comunicat de presa, ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esențiale pentru accelerarea investițiilor publice, respectiv legea achizițiilor publice și legea parteneriatului…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca declaratiile sale pe tema plagiatului au fost interpretate gresit si ca isi doreste intarirea legislatiei primare in acest domeniu.Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare catre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu"As…

- Membrii Consiliului de Management Strategic au adoptat marti Raportul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, informeaza Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, ar fi un posibil candidat la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, ca "oricine are o condamnare, are si o problema", informeaza news.ro.

- Municipiul Turda a semnat contractul de finanțare nr. 44/26.01.2018 pentru proiectul „Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calitații”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativa, cofinanțat de Uniunea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe in 20 ani in ceea ce priveste consolidarea sistemului…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat ca nu se teme ca va fi revocat din functie. Totodata, el a spus din nou canu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea…

- Ministerul Justiției din Turcia lucreaza la un noua lege impotriva adulterului, conform instrucțiunilor președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Ibrahim Kalin. „Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și a dat instrucțiuni privind felul in care trebuie…

- O delegatie a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a vizitat cinci penitenciare si 10 centre de retinere si arest preventiv, concluziile fiind discutate cu autoritatile romane, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei.

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Jurnalistul a declarat ca la fel ca in cazul conferinței de presa a lui Kovesi de ieri și la Ministerul Justiției s-a discutat despre nimic. „Ieri am stat și ne-am uitat doua ore și zece minute ca sa aflam nimic. Astazi, am aflat nimic dupa mult mai puțin timp, ceea ce mi se pare un progres…

- Dragnea, reactie ironica dupa conferința de presa a șefei DNA: ”Sunt linistit, probele nu s-au falsificat!” a spus președintele PSD, joi, la Parlament. Și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca Laura Codruța Kovesi ”nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele…

- Calin Popescu Taricean a dat o scurta declarație, joi, despre „problema gestionarii Justiției”. Presedintele Senatului a menționat faptul ca acest lucru trebuie sa fie rezolvat de CSM. „Parlamentul, ca instituție, privește cu foarte mare atenție problemele care sunt legate de respectarea…

- Reprezentantii sindicatelor din penitenciare au mers, vineri, la negocieri la Ministerul Justitiei, fiind nemultumiti de conditiile de munca si de deficitul de personal. Intre timp, ministrul Justitiei a facut un bilant, pe Facebook, al masurilor luate pentru modenizarea inchisorilor.

- Seful CNAS a demisionat. Laurentiu Mihai, despre principala problema a sistemului de sanatate Laurentiu Mihai si-a dat demisia din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la doar trei luni de mandat, care urmare a instalarii noului guvern, seful CNAS fiind numit de catre premier.…

- Laurentiu Mihai si-a dat demisia din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la doar trei luni de mandat, care urmare a instalarii noului guvern, seful CNAS fiind numit de catre premier.

- Deputatul PDM Sergiu Sirbu a participat luni, 29 ianuarie, in cadrul unei intrevederi cu delegaṭia experṭilor Comisiei de la Veneṭia si OSCE/ODIHR. Parlamentarul a subliniat ca acestia nu au „pus nicio secunda problema schimbarii sistemului electoral”, adica revenirea la cel proportional.

- O platforma de comunicare între Ministerul Justiției si Uniunea Avocaților din Moldova urmeaza sa fie creata în vederea identificarii unor soluții legislative eficiente. Aceasta se va realiza cu respectarea standardelor democratice în domeniu. Decizia…

- "Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplica aceleasi principii descrise…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. "Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii…

- In Republica Moldova incepe o lupta la propriu impotriva conducatorilor auto care urca in stare de ebrietate la volanul masinilor. Un prim pas a fost facut astazi in cadrul unei sedinte la care s-au intrunit experti de la Ministerul Justiției și de la Inspectoratul Național de Probațiune.

- Problema consolidarii securitații energetice a Republicii Moldova a fost discutata la Bruxelles de catre vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, și vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetica, Maros Sefcovic. Potrivit Serviciului de presa al Guvernului, oficialii au…

- Ministerul Justitiei ia in calcul introducerea in legislatia penala a masurii supravegherii electronice pentru a reduce supraaglomerarea din penitenciare, decizie care ar urma sa fie luata de catre judecatori, dupa modelul pedepselor cu suspendare, arata Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. „A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an. Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii…

- Ministerul Justitiei anunta ca membrii Consiliului de Management Strategic au hotarat astazi sa infiinteze Comisia de monitorizare a Planului de actiune privind dezvoltarea sistemului judiciar, in cadrul careia sa fie desemnati reprezentanti ai MJ, CSM, ICCJ, MP si DNA.

- O noua reuniune a Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a hotararii pilot in cauza Rezmives si altii impotriva Romaniei a avut loc vineri la Ministerul Justitiei, pentru a finaliza discutiile privind calendarul de aplicare a masurilor de reducere a asupra-aglomerarii din penitenciare, precum…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- "Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Agentii de politie Simion Ioan Ignat și Dumitru Romanescu, din Sebis, care in urma cu un an fusesera trimisi in judecata pentru ca au vandut lemne confiscate si chiar carburanti destinati functionarii centralei termice a postului de politie, si-au primit condamnarile. Conform sentintei Judecatoriei…

- Presedintele CSM, Mariana Ghena, a precizat vineri ca au fost primite spre avizare, in cursul anului 2017, de la Ministerul Justitiei, 20 de proiecte de acte normative, dintre care 15 au primit aviz favorabil, afirmand totodata ca, fata de 2016, se poate observa o crestere a numarului posturilor…