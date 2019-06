Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic nu poate sa-și revina din șoc, dupa aflarea dureroasei vești ca marea actrița Ilinca Tomoroveanu a murit. Ilinca Tomoroveanu a incetat din viața joi seara, la varsta de 77 de ani, in urma unor probleme grave de sanatate. Florin Piersic a avut o relație extraordinara cu aceasta, dar și…

- Alex Faur, prietenul tuturor vedetelor s-a stins din viața la 40 de ani, la numai 3 saptamani de cand a aflat ca sufera de o boala crunta. Ceea ce nu multa lume știe este faptul ca mama „baiatului de oraș” a pierit in timp ce se afla intr-o excursie, iar cel mai mare regret al lui Alex Faur a fost ca…

- Internationalul ceh Josef Sural, mijlocas al echipei de fotbal Alanyaspor (Turcia), a decedat duminica seara intr-un accident de microbuz, au anuntat oficialii clubului la care acesta evolua, potrivit AFP. ''Jucatorul nostru Josef Sural, ranit grav intr-un accident de microbuz care transporta sapte…

- "Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar si in care se aflau copiii", au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj. Soferul care a provocat…

- Clipe de cosmar pentru o familie din Iasi, dupa ce un baietel in varsta de trei ani a murit inecat intr-o fosa septica • Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Braesti, in satul Buda • Micutul se pare ca mergea de doar doua saptamani la gradinita, nefiind inscris cu forme legale • Ieri, din motive…

- Ai vazut-o in diverse filme și uneori te-a facut sa razi cu lacrimi, insa viața ei ascunde un secret de-a dreptul șocant! Julia Roberts, una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din lume a traversat o perioada de coșmar in copilarie, de care cu greu iși poate aminti.

- Bianca Sarbu a luptat cu viața mai mult timp, dupa ce medicii au diagnosticat-o cu o boala crunta: cancer de piele. Și nu, nu o data, ci de trei ori. Vedeta a povestit totul despre drama pe care a trait-o, dar și despre modul in care s-a vindecat și a reușit sa ramana mereu puternica. Bianca…

- Drama cumplita pentru artistul de la "One Direction", Louis Tomlinson. Si-a pierdut mama acum cativa ani, anul trecut tatal lui a fost diagnosticat cu cancer, iar acum sora lui a murit, la varsta de 18 ani.