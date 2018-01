Mariana Gheorghe, inlocuita dupa un deceniu la sefia Petrom cu un fost executiv BP

Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Austriecii de la OMV, actionarul majoritar, aduc o scotianca in fruntea companiei romanesti, pe un mandat de circa un an, pana in aprilie 2019. In primavara anului viitor ar fi expirat in mod normal mandatul Marianei Gheor­ghe, graba cu care a fost facuta aceasta mu­tare la varful Petrom,…

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom. Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a numit-o marți pe Christina Verchere (46 ani) in funcția de Președinte al Directoratului și Director General Executiv (CEO) al companiei. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe,…

- Mariana Gheorghe, directorul general si presedinte al directoratului OMV Petrom, una din cele mai mari companii din romania, afirma ca este momentul sa renunte la aceasta functie, dupa 12 ani ”extrem de intensi”, urmand ca lunile viitoare sa lucreaze impreuna cu noul sef, Christina Verchere. OMV…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Schimbare la varful OMV Petrom, dupa mai bine de un deceniu de la precedenta numire a unui manager general. Compania are un nou director general executiv (CEO) si presedinte al Directoratului, care o va inlocui pe Mariana Gheorghe. Romanca s-a aflat pe fotoliul de conducere al OMV Petrom incepand cu…

- Christina Verchere a fost numita in funcția de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom, potrivit unei decizii luate de catre Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom. Ea o va inlocui pe Mariana Gheorghe. „In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Narcisa Lecusanu, fosta componenta a nationalei de handbal feminin, in prezent oficial in cadrul forului international de profil (IHF), a anuntat, marti, ca, daca va fi propusa, va candida la functia de presedinte al FR Handbal, la alegerile din 14 februarie. Narcisa Lecusanu (41 de ani) a fost aleasa,…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere în functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmând sa preia atributiile cel mai târziu începând cu data de 21 mai 2018, conform unui…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom s-a intrunit in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-a aprobat inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea a detinut acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Christina Verchere a fost desemnata de Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom sa preia pana cel mai tarziu pe 21 mai funcția de președinte al directoratului și CEO am companiei petroliere, ea inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat expira pe 16 aprilie 2019.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit o pe Christina Verchere 46 in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv CEO al OMV Petrom. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul…

- Mariana Gheorghe a renuntat marti la sefia OMV Petrom, functie pe care o detine de peste 10 ani, urmand sa ii ia locul Christina Verchere, actualul presedinte regional - Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP.

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Mariana Gheorghe va pleca de la sefia OMV Petrom, la mai bine de zece ani de la preluarea conducerii. Locul actualului CEO al celei mai mari companii petroliere din Romania si din sud-estul Europei va fi luat de Christina Verchere, care a fost presedinte al British Petroleum pentru Asia-Pacific,…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, respectiv pana pe data de 16 aprilie, 2019. Christina Verchere a acceptat numirea și va prelua poziția in funcție de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018.…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom, anunta compania. Potrivit unui comunicat, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o, marti, pe Christina Verchere (46 de ani) in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv…

- Consiliul de Supraveghere al Petrom a anumit-o pe Christina Verchere, 46 de ani, in funcția de președinte al directoratului și director general al Petrom, potrivit unui comunicat al societații. ”In ședința de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere (46) in…

- Numirea sa a fost facuta de consiliul de administratie pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019, potrivit zf.ro. „Christina Verchere a acceptat numirea si va prelua pozitia, in functie de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018",…

- Unul dintre cei mai longevivi CEO din Romania, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, a anunțat ca pleaca de la conducerea companiei. Compania a transmis, printr-un comunicat, ca cea care ii va lua locul este Christina Verchere.

- Mariana Gheorghe a renuntat marti la sefia OMV Petrom, functie pe care o detine din anul 2005, urmand sa ii ia locul Christina Verchere, actualul presedinte regional - Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Reprezentantii companiei nu au comentat aceasta informatie, dar surse din piata spun ca deja exista o lista scurta de posibili candidati. Potrivit ZF, favoriti in cursa pentru sefia OMV Petrom ar fi un fost executiv de la gigantul BP (British Petroleum), dar si un roman - Gabriel Selischi, care a…

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom se va intruni in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-ar discuta inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea detine acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu vede cu ochi buni posibila candidatura a lui Florin Prunea la alegerile FRF din mai. "Prunea nu e un baiat prost, dar n-are anvergura de presedinte. El poate sa fie in schimb secretarul general al federatiei", a declarat Dumitru…

- Dezvaluiri soc in direct la Romania TV. Un parlamentar din Opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. A devoalat numele viitorului presedinte al PSD. Omul lui Traian Basescu, PMP-istul Corneliu Bichinet crede ca Liviu Dragnea nu mai are viata lunga la sefia PSD. Mai mult, Bichinet stie si cine ii va…

- Partidul conservator aflat la putere in Polonia a decis joi sa o inlocuiasca la sefia Guvernului pe Beata Szydlo, o fiica de miner si o fosta aleasa din provincie pe care euroscepticismul ei a impiedicat-o sa cucereasca strainatatea, cu un mai tanar fost bancher care ar trebui sa reuseasca mai bine,…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, va investi anul viitor in reparatii capitale in rafinaria pe care o are in localitatea Brazi de langa Ploiesti, la doi ani de la ultimele reparatii.

- Jamie Dimon, director executiv al JPMorgan Chase & Co (banca americana si una dintre cele mai vechi institutii financiare din lume), a sustinut miercuri ca se asteapta ca SUA sa aiba un nou presedinte in 2021, sfatuindu-i pe democrati "sa propuna un candidat rezonabil sau...Trump va castiga din nou",…

- Sediul Poliției Locale Barlad Toate cele trei dosare depuse in vederea susținerii concursului pentru funcția de director executiv al Poliției Locale Barlad au fost validate. Miercuri, 22 noiembrie, este programata proba scrisa, candidații trebuind sa studieze pana atunci Constituția Romaniei, plus 19…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a investit in ultimii aproape 13 ani, adica de la privatizare, circa 13,5 miliarde euro si a generat totodata taxe de aproape 25 miliarde euro, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Mariana Gheorghe, directorul general…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a investit in ultimii aproape 13 ani, adica de la privatizare, circa 13,5 miliarde euro si a generat totodata taxe de aproape 25 miliarde euro, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Mariana Gheorghe, directorul general…

- Sorin Dragoi a renuntat la functia de presedinte al clubului Poli Timisoara, fara a da prea multe detalii. Se pare ca ultimele evenimente de la club, dar si experiența de la LPF, unde a pierdut in favoarea fostului si actualului presedinte, Gino Iorgulescu, l-au facut pe Dragoi sa ia o... pauza competitionala.

- “Compania si-a exprimat disponibilitatea de a raspunde oricaror intrebari ale comisiei. Hotararea de infiintare a comisiei prevede posibiltitatea de a transmite in scris informatiile solicitate. Data fiind complexitatea discutiilor, am optat pentru aceasta varianta astfel incat sa putem furniza o imagine…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de președinte al ANCOM, va fi audiat, marți, incepand cu ora 15.30, in comisiile de specialitate din Parlament. Dupa audiere, raportul comun al celor doua comisii va fi supus votului plenului Parlamentului, Legislativul urmand sa voteze noul președinte…

- Ședința cu ușile inchise la Guvern. Cabinetul de miniștri s-a intalnit astazi intr-o ședința speciala pentru a aproba sesizarea adresata Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor pentru instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova in cazul desemnarii ministrului…

- Dan Barna, purtator de cuvant al USR, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre candidatura pentru sefia partidului, o competitie in care va concura cu Cristian Seidler si Vlad Alexandrescu. Se va rupe USR dupa Congres? Cum se va raporta partidul la Nicusor Dan?

- Dan Barna, purtator de cuvant al USR, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre candidatura pentru sefia partidului, o competitie in care va concura cu Cristian Seidler si Vlad Alexandrescu. Se va rupe USR dupa Congres? Cum se va raporta partidul la Nicusor Dan?