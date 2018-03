Stiri pe aceeasi tema

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- Mariana de la Exatlon a ajuns in țara, duminica seara (25 martie). Concurenta a fost foarte fericita cand a pașit pe pamant romanesc. Cu toate acestea, femeia nu a fost așteptata de fiul sau, Valentin, la aeroport. Mariana a explicat de ce baiatul ei nu a venit la Otopeni. Mariana de la Exatlon a vorbit…

- Ionuț Oncescu, unul dintre favoriții competiției Exatlon, a parasit concursul in urma cu o luna. Sportivul a fost trimis acasa de medici, din cauza unor pietre la rinichi. Fostul concurent a mers la Campina, pentru a-i face o surpriza lui Flo, colegul lui din Republica Dominicana. Cu un look total nou,…

- Exatlon 19 martie. Anca Surdu nu va mai ramane in concurs! Coordonatorul competiției din Republica Dominicana a anunțat ca Anca are probleme medicale, motiv pentru care va parasi echipa. „Am o veste despre Anca. Din cauza unor probleme de sanatate, care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii,…

- Narcisa Stanescu, fosta concurenta de etnie roma, care a facut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. La mai bine de jumatate de an de cand i-a impresionat pe jurații de la „X Factor” cu vocea și talentul ei, Narcisa Stanescu a oferit un interviu impresionant alaturi de soțul ei. Tanara…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- EXATLON ROMANIA: Imediat dupa ce Vladimir Draghia a adus punctul victoriei pentru echipa sa, Faimosii, Giani Kirita si-a indreptat atentia catre Mariana, careia i-a strigat: "Ti-am zis ca te trimit la cotet, Mariano? Ti-am zis ca acolo ti-e locul? 70 de zile sa stai acolo! Capul jos! La cotet!"…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- EXATLON 11 MARTIE. Diana Belbița este o luptatoare incapațanata, toata lumea o știe, dar acum a aratat ca este dedicate total! Luptatoarea MMA, care a caștigat o mulțime de probe, s-a sacrificat pentru competiția din Republica Dominicana. Diana Belbița a fost supranumita „Printesa Razboinica”, iar de…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Mirela Vaida a avut parte de o zi de 8 martie cu totul și cu totul speciala, pentru ca adevaratul cadou a venit de la copiii ei. Prezentatoarea TV a ajuns acasa dupa emisiune și a gasit un mesaj care a impresionat-o pana la lacrimi! Mirela Vaida a gasit acasa cea mai frumoasa surpriza pe […] The post…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Anca de la Exatlon a avut o confruntare in direct cu fostul ei coleg de echipa și rival Radu. Anca și Radu au avut mai multe dispute in timp ce faceau ambii parte din echipa „Razboinicilor” de la Exatlon. „M-am bucurat enorm cand a plecat. Nu-l mai suportam sa-l vad. Locul lui Radu clar nu […] The post…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetița, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de așa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei […] The post…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- Dubla tragedie la Exatlon! Au fost ingenuncheate de durere: ”A murit!” Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile si au dat frau liber emotiilor. Exatlon: Intrebati cine ar fi persoana din viata lor pe care…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…

- Bogdan Mardale, din echipa „Razboinicii” de la „Exatlon”, a fost macinat de dorul de casa și a decis sa iși incheie parcursul din Republica Dominicana. Intors in țara, la aeroport la așteptat o surpriza de proporții, dupa ce și fosta lui logodnica și-a facut apariția la Otopeni. Au sarit scantei.

- Diana Kovacs, sportiva care a fost eliminata marti, din competitia Exatlon, s-a intors acasa, in Romania. Dupa participare, tanara luptatoare de judo a parasit cu fruntea sus echipa Razboinicilor si Republica Dominicana, mai determinata ca oricand sa aprecieze fiecare clipa din viata. A

- Mariana este una dintre cele mai puternice concurente de la Exatlon. Razboinica a dezvaluit o serie de lucruri emotionant despre viata ei. Mariana si-a deschis sufletul in fata Alinei si i-a marturisit ca a crescut la orfelinat din cauza situatiei dificile din familie.

- Adriana, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", a primit cadouri impresionante de sarbatori! Aceasta a facut un videoclip pentru canalul sau, unde le-a aratat admiratorilor ce articole vestimentare și de infrumusețare a primit sau chiar și-a achiziționat.