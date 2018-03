Stiri pe aceeasi tema

- Mariana, una dintre fostele vedete care au acceptat provocarea „Exatlon”, a avut parte de momente emoționante, dupa ce a pașit intr-un platou de televiziune, unde venise ca sa ofere noi amanunte despre concursul din Republica Dominicana. Fosta concurenta de la „Exatlon” a fost extrem de emoționata și…

- Exatlon 28 martie. Cosmin Cernat, moderatorul concursului din Republica Dominicana, le-a mulțumit componenților celor doua echipe, Faimoșii și Razboinicii, pentru felul cum s-au comportat, dar și pentru fair-play-ul de care au dat dovada. Asta pentru ca, la un moment dat, conflictual era imminent, dar…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO 24 MARTIE 2018 LIVE STREAMING KANAL D. Echipa Razboinicilor, de la Exatlon, dupa eliminarea de miercuri, a ramas in cinci oameni. Drept urmare, se schimba regulamentul. "Alegerile vor fi facute individual. Deci, puteți alege pe cine vreți. Și voi, și ei. EXATLON…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- Inca un membru al echipei Razboinicilor a parasit Exatlon. Lupu a ratat șansa la marele premiu de 100.000 de euro, el plecand din Republica Dominicana. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, l-a felicitat pentru evoluția lui din competiție. „In numele celor de acasa și in numele adversarilor iți spun…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- Anca a fost invitata la un post de televiziune și a vorbit despre ce s-a intamplat in Republica Dominicana, la Exatlon. Cu aceasta ocazie a dezvaluit și ce meseria a avut pana sa ajunga la celebrul concurs. „Pentru mine a insemnat mare lucru sa fac fata unor oameni care au facut sport. Incepuse sa imi…

- Mariana de la Exatlon ascunde o drama pe care nimeni nu a știut-o pana acum. Mariana a vrut sa dea la facultate, la Educație Fizica și Sport (ANEFS), insa nu a putut din pricina unei operații. Așa a ajuns Mariana sa lucreze ca menajera, o meserie de care este mandra și care o ajuta sa […] The post Drama…

- EXATLON 11 MARTIE. Diana Belbița este o luptatoare incapațanata, toata lumea o știe, dar acum a aratat ca este dedicate total! Luptatoarea MMA, care a caștigat o mulțime de probe, s-a sacrificat pentru competiția din Republica Dominicana. Diana Belbița a fost supranumita „Printesa Razboinica”, iar de…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Vești bune pentru telespectatorii Exatlon Romania! Competiția din Republica Dominicana care ține cu sufletul la gura milioane de fani era difuzata, pana acum, de sambata pana marți, dar șefii de la Kanal D au luat decizia de a mai adauga o zi. Astfel, incepand de saptamana viitoare, de la aceeași…

- Vezi cine va castiga competitia Exatlon? Un fost concurent a spus tot: „Vor urma rasturnari de situatie” Radu, fostul concurent de la Exatlon, a facut predictii incredibile despre ceea ce se va intampla in concurs. Radu Frandes, fost concurent in echipa „Razboinicilor”, de la Exatlon, a vorbit deschis…

- Exatlon. Anca a fost ultima concurenta eliminata din competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Ea s-a intors acasa și a fost așteptata la aeroport de fratele ei, dar și de mai mulți prieteni. Anca Mihailescu a fost eliminata in ediția de marți, 27 februarie, fiind nominalizata de echipa.…

- Anca a parasit competiția Exatlon și urmeaza sa se intoarca din Republica Dominicana. Aceasta a fost eliminata in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Ioana Mihailescu, mama Ancai, spune ca se bucura ca fiica ei se intoarce acasa și ca se aștepta ca ea sa fie eliminata. „Ma așteptam…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Catalin Cazacu are un fiu dupa care este absolut topit. Andrei este marea slabiciune a faimosului campion la motociclism. Cei de-acasa urmaresc cu sufletul la gura fiecar ediție a competiției Exatlon, dar micuțul Andrei sta cu ochii lipiți de televizor și iși incurajeaza tatal ca și cum s-ar afla și…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 24 februarie. Diana Belbița era una dintre preferatele celor care urmaresc reality-show-ul din Republica Dominicana, dar de la o vreme ea și-a pierdut o parte din ei. Aceștia spun ca luptatoarea de MMA mai mult incurca, in ultima perioada. Sigur, au fost și fani care i-au luat apararea. Exatlon…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Adrian Mutu este singurul candidat care a obținut nota 10, avand nota maxima pe linie la toate cele trei categorii: examen practic, susținerea lucrarii și examen scris. Și Tiberiu Balan a obținut o medie foarte buna, 9,77, singura nota mai mica de 10 fiind la susținerea lucrarii, 9,33. Adrian…

- Claudia Pavel, cea de-a doua eliminata din echipa Faimosilor de la „Exatlon”, a ajuns in tara, teribil de emotionata la intalnirea cu cei dragi. Cu zambetul pe buze si incarcata de cadouri pentru fiul ei, Noah, Claudia a povestit cum a perceput aceasta experienta unica pentru ea. A

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…