Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez, in varsta de 26 de ani, se afla internata intr-o clinica pentru tratarea tulburarilor mentale dupa doua episoade de cadere nervoasa petrecute in ultima saptamana din septembrie. Fanii și apropiații artistei sunt extrem de ingrijorați.

- Gavril Barnuțiu a vazut Iadul in timp ce era in moarte clinica! Medicii l-au declarat mort si, in timp ce era in lumea de dincolo spune ca s-a intalnit cu diavolul! Apoi, dupa 13 ore s-a trezit in morga. Un barbat a șocat pe toata lumea cu povestea lui.

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, critica dur guvernarea PSD, acuzând ca, din cauza Executivului, nicio autoritate locala nu mai poate cheltui bani din împrumuturi în 2018 si 2019, cu excepția fondurile care cofinanteaza proiecte europene.

- Exceptie fac fondurile care cofinanteaza proiecte europene, a adaugat primarul. „Autoritatile locale nu mai pot imprumuta bani pentru ca tragerile s-au epuizat inclusiv pentru anul 2019. Ce inseamna asta? In traducere si pentru cei care cred ca noi suntem crescuti cu totii in Alexandria: inseamna ca…

- Jules Schroeder este o tanara antreprenoare cu o multime de performante in afaceri. In 2015, Jules a avut o experienta tulburatoare, care a ajutat-o sa-si traiasca apoi visul vietii ei. Jules a fost in moarte clinica, iar ceea ce a urmat i-a schimbat in totalitate viata.

- Panica a pus stapanire aseara pe Venezuela in urma unui cutremur cu magnitudinea de tocmai 7,3. Locuitorii au iesit infricoșati din case si au fugit in cele mai apropiate parcuri. Seismul a cauzat pagube materiale minore si, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Campionatele Europene de la Glasgow au aratat o realitate dureroasa. Romania nu mai conteaza intr-o disciplina unde a facut legea mai mult de patru decenii. Naționala feminina s-a clasat in califi cari pe locul 12 și a inregistrat o alta contraperformanța istorica.

- Vezi marturia femeii care a vazut de doua ori ce e dincolo de moarte si a revenit: ”Era ca si norii pe care ii vezi din avion, albi si pufosi. Era o stare de bine totala”Corina Ani Alexandru nu mai are nevoie de nicio prezentare. Povestea ei a ajuns in ziare si la televiziunile nationale de multe ori.…