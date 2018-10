Nations League: Romania invinge Lituania in prelungiri

Romania a castigat in prelungiri, scor 2-1, partida jucata joi seara cu Lituania, in Nations League. Golul victoriei "tricolorilor" a fost marcat de Alexandru Maxim, in minutul 90+4.