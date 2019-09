Stiri pe aceeasi tema

- iUmor. Premiera Sezon 7. Editia 1. Cele mai amuzante numere de stand up, magie, mima sau improvizație vor fi prezentate in cel de-al șaptea sezon iUmor. In prima ediție, in fața publicului, a juriului și a telespectatorilor s-a prezentat Gianna Antistress.

- Momente incendiare in cel mai asteptat show de umor, iUmor, ce revine in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, cu premiera celui de-al saptelea sezon. Olga Lyashuk, ucraineanca declarata anul acesta cea mai puternica femeie din lume, cunoscuta la nivel international pentru concursurile de impins…

- Show-ul „iUmor“ revine in aceasta seara, 13 septembrie, cu un nou sezon la Antena 1 si pastreaza traditia invitatilor speciali care ii vor ironiza pe cei trei membri ai juriului – Delia, Cheloo si Mihai Bendeac.

- Dupa filmarile audițiilor pentru cel de-al șaptelea sezon iUmor, emisiune ce va avea premiera pe 13 septembrie, de la 20:00 la Antena 1, Delia a tras concluziile și știe ce s-a schimbat inca de la primul sezon de filmari pana acum. Jurații au trecut in fiecare sezon prin diferite stari si emoții, iar…

- Show-ul de umor care a cucerit publicul din Romania revine pe micul ecran vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo se așaza din nou pe scaunele de jurați și vor decide care sunt cei mai amuzanți entertaineri din Romania, noteaza click.ro. Regulile show-ului…

- E o romanca celebra și afirma ca l-a vazut pe Iisus! In direct, in cadrul unei emisiuni TV, femeia a povestit cu lux de amanunte cum a fost intalnirea cu Mantuitorul și a explicat de ce lumea nu trebuie sa o considere nebuna și de ce nu a fost un vis.

- Show-ul „iUmor“, cu Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revine la Antena 1 cu cel de-al saptelea sezon si isi schimba ziua de difuzare. Reprezentantii postului au anuntat si o noua regula in concurs.

- Din start va spun ca nu-mi plac Parazitii. Nu stiu nicio melodie iar Cheloo imi e familiar de la iUmor. De ombladon, Dinte si DJ nu-stiu-cum am auzit doar documentandu-ma pentru acest material. Sincer, ii consider niste caraghiosi. Parerea mea e ca vorbitul pe ritm nu este muzica dar accept ca e o chestiune…