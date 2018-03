Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan, a vorbit la Adevarul Live, despre schimbul de replici dintre premierul Viorica Dancila si europarlamentara de origine portugheza Ana Gomes. Acesta a declarat ca Ana Gomes este un eurodeputat respectat si bine cunoscut in Parlamentul European pentru lupta anticoruptie,…

- Prezenta la Romania TV, Rovana Plumb a vorbit despre dificultatea cu care se acceseaza fondurile europene. Ea a precizat ca premierul Viorica Dancila a avut o inițiativa la Bruxelles, privind simplificarea procedurilor. Astfel, se va inființa un grup de lucru ce va beneficia de asistența…

- Audierile de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe tema declaratiilor Vioricai Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul”, s-au desfasurat, marti, in lipsa acesteia si vor fi continuate saptamana viitoare, la…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a precizat luni ca punctul de vedere al premierului a fost depus la CNCD in cursul zilei, iar in aceste conditii audierea, care este programata marti, la ora 9.30, poate avea loc si in absenta Vioricai Dancila, care…

- Dupa amenda primita de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), iata ca si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) reactioneaza prompt si sanctioneaza postul Digi 24 pentru remarca facuta de Cristian Tudor Popescu la adresa Viorica Dancila. Jurnalistul a declarat ca modul in care…

- Generalul Dumitru Iliescu, primul sef al SPP, în perioada lui Ion Iliescu, o ataca dur pe Viorica Dancila pentru decizia de a renunta, atât ea, cât si întreg cabinetul pe care-l conduce, la paza oferita de Serviciul de Protectie

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este optiunea premierului si a ministrilor varianta prin care isi asigura protectia si a amintit ca atunci cand beneficia de SPP a renuntat uneori la aceste servicii. Declaratiile lui Kelemen Hunor au fost facute in contextul in care presa…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca unele reactii publice la adresa premierului desemnat Viorica Dancila sunt incorecte si ca o persoana nu poate fi judecata dupa hainele pe care le poarta si dupa coafura.…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ținut sa ii ureze succes, in ultima ședința de guvern prezidata de catre acesta, Vioricai Dancila, adaugand ca este convins „ca echipa guvernamentala ii va oferi tot sprijinul”.„Este ultima ședința de guvern in aceasta formula. (...) Incepand de saptamana…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita în functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mâna dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Sevil Shhaideh lucreaza în…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a analizat dur prestatia politica a actorilor implicati in a treia numire de premier in decurs de un an de zile. Oreste taxeaza lipsa de variante cu care se confrunta presedintele Klaus Iohannis care nu a avut solutii politice la indemana fiind nevoit sa accepte propunerea…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Viorica Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta guvernamentala. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- Viorica Dancila, noul premier desemnat al Romaniei, a fost agresata pe strada de un rival politic, in urma cu cațiva ani. Acum, agresorul și victima sunt colegi de partid. Viorica Dancila a fost agresata in strada, in urma cu noua ani . Ea a fost victima unui adversar politic, in anul 2009, cand Viorica…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, premierul desemnat. Catalin Ivan considera ca o Românie cu Viorica Dancila premier înseamna un dezastru și a criticat dur momentul ales de PSD pentru a rezolva criza politica. ”Este…

- Femeile social-democrate din organizatia Prahova saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei. Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat…

- Romanii se afla, din nou, in situația de a suporta, din pacate, dorința nociva a șefului PSD Liviu Dragnea de a controla actul de guvernare printr-un executant fidel, in persoana Vioricai Dancila. Fara expertiza și fara alte argumente care ar fi facut-o eligibila in ochii romanilor, Viorica Dancila…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- &"Pentru noi este importanta punerea în practica a programului de guvernare&", a afirmat Viorica Dancila, dupa ce a fost desemnata prim-ministru de catre președintele Klaus Iohannis care a acceptat, astfel, propunerea PSD pentru aceasta funcție.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut la scurt timp declaratii cu privire la numirea Vioricai Dancila in functia de premier al Romaniei."Presedintele Iohannis a ales stabilitatea, in ciuda partidelor de opozitie. Apreciem asta si multumim. PSD si ALDE vor duce mai departe programul de guvernare.…

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Dupa aproape jumatate de ora de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PSD, Liviu Dragnea a marturisit jurnalistilor ca social-democratii nu au "un plan B" cu privire la nominalizarea premierului, in cazul in care seful statului refuza propunerea Vioricai Dancila."Nu discutam despre…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE. Citeste mai mult: adev.ro/p2owor

- ALDE a solicitat ca, dupa nominalizarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, sa aiba o discutie cu aceasta, in cadrul careia sa fie punctate prioritatile partidului, a declarat miercuri vicepresedintele formatiunii Varujan Vosganian. "Noi, ALDE, am solicitat ca, dupa nominalizare,…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta", conform…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, saluta propunerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si vine si cu cateva argumente: este unul dintre cei mai echilibrati oameni pe care ii cunoaste, este profesionista si modesta."O cunosc bine pe Viorica Dancila si este unul dintre cei mai…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…