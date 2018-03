Stiri pe aceeasi tema

- "Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu. Tot ei l-au arestat pe Dan Diaconescu, ei au facut aceste nenorociri. Ala, saracul... Dan Diaconescu este viu, trebuie sa-l cautați și sa-l…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Ceea ce nu au putut face cu prietenia, par sa faca cu razboiul! Victor Ponta și Liviu Dragnea au ajuns la nivelul in care spun tot ce știu negativ unul despre celalalt, de la acuzații de colaborare cu SRI, la atacuri personale și ale apropiaților. Ruptura dintre cei doi pare sa fie iremediabila,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.„Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile facute de Liviu Dragnea, conform caruia primul guvern USL ar fi fost facut impreuna cu directorul SRI, George Maior. Pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a postat un mesaj in care povesteste in detaliu cum a fost construit rpimul guvern USL. "Dragnea mincinosul…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia acestuia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Dragnea…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Iata mesajul lui Ponta, scris in miez de noapte: "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte! Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- SRI a fost implicat in numirea ministrilor, a sefilor parchetelor si in numiri politice, politicieni precum Gabriel Oprea si Victor Ponta primind liste cu nume pentru aceasta, a declarat marti seara presedintele PSD Liviu Dragnea la Antena 3.

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, lanseaza noi acuzatii la adresa asa zisului 'Stat Paralel'. Mai mult, Dragnea anunta ca sentinta din dosarul referendumului de doi ani de zile de inchisoare cu suspendare a reprezentat un plan bine pus la punct. Mai mult, Dragnea spune ca a fost tradat chiar de catre cineva…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- "Am discutat chestia asta in interior si va spun ca sunt multumit de raspunsul pe care l-am primit. In orice caz, se va duce la Comisia de control al SRI. Acolo o sa spuna lucruri mai importante. Cred ca va trebui sa discutam in spatiul public si despre modul in care a fost vanat partidul nostru,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. Citește și: George Maior…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, se arata increzut ca legislatia va fi modificata in asa fel, incat Igor Dodon sa nu aiba dreptul sa fie inclus pe lista electorala a socialistilor la alegerile parlamentare din 2018.

- Dana Chera reacționeaza dupa ce Vlad Cosma a recunoscut ca a semnat un denunț impotriva lui Victor Ponta și impotriva lui Sebastian Ghița, in dosarul Tony Blair, dictat de procurorii de la DNA Ploiești.

- Un grup format din cei mai inteligenti oameni din lume au ajutat omenirea de-a lungul timpului. Inginerul din Chicago Libb Thims a realizat o lista a persoanelor care au schimbat lumea, scrie realitatea.net.Din lista lipsesc, insa, Charles Darwin si Stephen Hawking.

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- "In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata . In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :…

- Fostul premier Victor Ponta a atacat dur actuala guvernare, susținand ca se simte dator sa construiasca o "alternativa pentru cei care nu pot fi nici cumparați nici amenințați de Dragnea Mincinosul".

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- Doar cateva ore mai sunt pana cand vom afla componența finala a Guvernului Dancila. Adica cine pleaca, cine vine și cine ramane in Cabinetul PSD 3. Deocamdata exista doar trei informații aproape certe. Nu se schimba structura Executivului. ALDE va avea tot patru portofolii.

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- Mihai Tudose a declarat miercuri ca relatia sa cu serviciile de informatii este strict institutionala si a facut referire la afirmatiile lui Victor Ponta care il acuza pe Dragnea ca a taiat un porc la un sediu al SRI, spunand ca el nu a participat la petreceri nici in vie, nici la taiatul porcului.

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Victor Ponta a susținut marți, la B1 Tv, ca Liviu Dragnea va candida la prezidențiale din partea PSD și, glumind, a spus ca social-democratul Codrin Ștefanescu ar fi la fel de bun pentru o asemenea candidatura.„Eu sunt convins ca domnul Dragnea vrea sa candideze (c.n. la președinție) și daca…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…