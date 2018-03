Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Victor Ponta a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea era prezent des la intalnirile pe care fostul premier le avea cu seful SRI de la acel moment, George Maior, si cu alte persoane, mentionand ca Dragnea "era numit chelnerul statului de drept".

- Andronescu, despre implicarea SRI in politica: Nu am inteles de ce Dragnea a spus abia acum Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, miercuri, ca nu intelege de ce presedintele PSD Liviu Dragnea a facut dezvaluiri despre implicarea SRI in politica dupa sase ani, dar considera ca „mai bine mai…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.„Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- In ultima perioada Liviu Dragnea a intrat in conflict cu mai multi oameni importanti din PSD si nu numai. Acesta se dueleaza de foarte mult timp cu Victor Ponta, cei doi fiind in trecut de aceiasi parte a baricadei. Dupa ce actualul presedinte al PSD a anuntat ca Basescu si Ponta au stabilit pe cine…

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Iata mesajul lui Ponta, scris in miez de noapte: "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte! Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul premier Victor Ponta jubileaza dupa dezvaluirile fostului șef al SRI, George Maior, potrivit carora Liviu Dragnea a participat la întâlnirile informale cu șefii de servicii secrete și cu Kovesi.

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia? - Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Fostul premier PSD Victor Ponta l-a criticat, pe pagina sa de Facebook, pe Liviu Dragnea, pe care il acuza ca "face curatenie in partid" si ii umileste pe alegatorii din Iasi prin excluderea din PSD a primarului orasului, Mihai Chirica.

- Fostul premier și lider PSD Victor Ponta il acuza pe actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, ca a umilit locuitorii din Iași prin excluderea edilului Mihai Chirica din partid. „Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…