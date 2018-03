Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, a facut dezvaluiri duminica seara la emisiunea Daei Chera, de la Antena3. Vanghelie care a obținut vineri o victorie impotriva DNA care a cerut arestarea sa, fiind lasat in libertate de judecatori, a devoalat faptul ca Maior era omul lui Traian Masescu…

- Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizari pe tema presupuselor sale relatii cu "statul paralel". Dupa ce Sebastian Ghita a afirmat ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea, mogului contraataca."Am rugamintea la Ghița, Gușa etc. sa spuna public unde și cand m-am vazut…

- "Nu cunosc (...) Vad ca pana una alta se desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si anumiti conducatori ai diferitelor institutii de siguranta nationala. Am vazut cum se dau in gat reciproc Dragnea si Ponta (...), Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am vazut ca s-au facut referiri.…

- Ceea ce este cu adevarat amuzant, este ca scrisoarea electronita a fost trimisa și lui Victor Ponta. "Am primit și eu, ca deputat, „box message-ul” PSD - pare facut de cineva mai sarac cu duhul decat „martorul” Marian Vanghelie! (cred ca sunt plecați consultanții israelieni). Dupa ce va uitați cu…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- Marian Vanghelie ramane in libertate, dupa ce judecatorii au respins cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva. Insa noi informatii ies la iveala, din dosarul care i-a dat mari emotii fostului primar al Sectorului 5.Citeste si: Ponta SE DEZLANTUIE: 'Dragnea o…

- In timpul guvernarii USL, actualul lider al PSD s-a aratat foarte interesat de numirile facute la varful DNA si DIICOT, afirma Victor Ponta intr-un interviu pentru stiripesurse.ro. Din spusele acestuia, mai rezulta si ca succesorul sau la sefia partidului se intalnea cu fostii sefi ai SRI la una din…

- Ce au in comun Dragnea, Ghita, Ponta, Oprea, Udrea etc.? Sunt simple clone ale unui model de politician care a populat scena publica in ultimii 10-15 ani: corupt, tupeist, imoral. Sunt oameni care au batut de buna voie si nesiliti de nimeni la portile SRI, oferindu-se voluntar sa fie „indrumati“ si…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX-GANDUL, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD.

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Fost baron PSD, marturii din arest: "Kovesi s-a oprit pe hol, s-a uitat lung la mine” Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a confirmat existenta unei liste cu 15 lideri politici care ar fi trebuit sa fie eliminati din viata publica. Acesta a relatat si momentul in care s-a intalnit cu Kovesi…

- Dumitru Buzatu a spus ca aceste dezvaluiri ar fi trebuit facute publice in momentul in care s-au intamplat faptele.„Eu am o singura nedumerire in momentul de fata legata de astfel de declaratii si anume faptul ca, daca oamenii acestia au stiut lucrurile respective, aveau relevanta publica…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașiului,…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Ponta, Maior și Sarbu au negociat lista arestarilor, afirma Marian Vanghelie, intr-un interviu pentru Antena 3. Potrivit spuselor sale, aceasta lista includea oamenii de care sistemul ar fi vrut sa...

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Traian Basescu a comentat intr-o intervenție telefonica pentru B1TV refuzul parlamentarilor PSD-ALDE de a il chema la audieri pe Liviu Dragnea in comisia de control al activitații SRI in ciuda cererilor repetate facute publice de președintele PSD."E o chestiune de decența și de bun simț. Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampa dupa ce unii analiști au anunțat concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor. Vasilescu afirma ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul de anul trecut.A intors-o ca la Ploiești! Codrin…

- Fostul premier a afirmat ca știa de faptul ca se falsificau probe și este dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. "Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Giani Kirița a dat fotbalul pe televiziune. La ce a renunțat pentru a nu pleca din Republica Dominicana. Mutu a luat 10 pe linie. Giani Kirița a incercat sa devina antrenor cu acte, dar, de cand s-a dus in Republica Dominicana cu emisiunea-concurs „Exatlon”, a lasat balta planurile fotbalistice. Giani…

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de aprox. 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri și anulari anul trecut, se arata intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- Afirmațiile au fost facute la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. ”Maxima gravitate” "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate de clare si, ca o ironie a sortii, lucrurile au devenit clare…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a oferit astazi (12 februarie 2018), intr-o conferința de presa, primele reactii in urma dezvaluirilor facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. In celebra inregistrare sunt incluse niste pasaje audio in care se arata ca…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. „Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Traian Basescu face dezvaluiri despre seara turului 2 al prezidențialelor din 2009. Basescu își da cuvântul de onoare ca nu a vorbit la telefon cu Codruța Kovesi în seara respectiva și ca Maior, Coldea și ceilalți s-au adunat

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, la TVR 1, ca raportul Comisiei privind alegerile prezidentiale din 2009 este „o prostie” si ca alesii nu au putut dezlega „misterul” sufrageriei lui Oprea, afirmand ca Maior, Coldea si Kovesi s-au adunat pentru ca „nu stiau in ce parte sa se duca”.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a reluat atacurile la adresa adversarilor sai. Intr-o postare pe reteua de socializare Facebook, Udrea ii numeste pe acestia “lichele” si ameninta ca va demasca toate conturile false de pe care este atacata. “Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele…

- Binomul SRI-DNA este o expresie pe care o putem regasi in conversațiile noastre zilnice și despre care avem impresia ca este consacrata de Ion Cristoiu. Cea mai veche referire pe care am gasit- o intrunul din editorialele sale este din februarie 2015. Numai ca o realitatea este cu totul alta!

- Noaptea de 6-7 decembrie 2009 Noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, turul doi. Lucrasem alaturi de consultanții straini in echipa de campanie a lui Traian Basescu, dar odata cu inceperea votului treaba noastra se cam terminase. Perspectivele erau incurajatoare, fara a ne entuziasma, intrucat sondajele…