Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- Fugarul Sebastian Ghița a intrat in direct la Antena 3 și cand a fost intrebat de ce nu face publica celebra fotografie cu Laura Codruța Kovesi, acesta a explicat ca trebuie, in primul rand, sa se protejeze și sa se gandeasca la viața sa.”Am facut in aceasta perioada o mulțime de lucruri avantate,…

- Dumitru Buzatu a spus ca aceste dezvaluiri ar fi trebuit facute publice in momentul in care s-au intamplat faptele.„Eu am o singura nedumerire in momentul de fata legata de astfel de declaratii si anume faptul ca, daca oamenii acestia au stiut lucrurile respective, aveau relevanta publica…

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat miercuri seara la Antena 3, ca Gabriel Oprea l-a chemat pe Dan Diaconescu pentru a-i spune ca daca accepta fuziunea dintre Partidul Poporului si UNPR, il suna pe procurorul de caz si ii va inchide dosarul fostului realizator TV. Gabriel Oprea…

- Marian Vanghelie a declarat ca Dan Diaconescu a fost chemat de catre Gabriel Oprea care i-a cerut sa accepte fuziunea dintre formatiunile lor, in acest fel Diaconescu urmand sa scape de dosar penal. Vanghelie a vorbit si despre arestarea lui Adrian Sarbu, patronul MEDIAFAX.

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat miercuri seara la Antena 3, ca Gabriel Oprea l-a chemat pe Dan Diaconescu pentru a-i spune ca daca accepta fuziunea dintre Partidul Poporului si UNPR, il suna pe procurorul de caz si ii va inchide dosarul fostului realizator TV.

- „Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niste oameni", a declarat Vanghelie la Antena 3, sounand ca "Ponta si cu aceasta gasca" l-au arestat pe Dan Diaconescu. El a relatat ca Dan Diaconescu "a fost chemat la Gabriel Oprea in birou, ca sa faca fuziunea, l-a pus sa discute cu…

- Intr-un interviu acordat Antena 3, Marian Vanghelie dezvaluie ca fostul ministru Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica anumite persoane. Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan...

- Marian Vanghelie a dezvaluit o intalnire intre Gabriel Oprea și Dan Diaconescu. Liderul UNPR i-a propus lui Diaconescu fuziunea celor doua partide, in speța UNPR cu PPDD, in schimbul promisiunii ca fostul prezentator TV va scapa de dosarul de la DNA. In acest sens, Oprea l-a și sunat, de fața cu…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. ...

- Cel de-al optulea episod al serialului “Fructului oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 20.00, aduce in fața telespectatorilor imagini spectaculoase filmate in Istanbul și ii surprinde pe Sonia Caragea și Alex Iova in ipostaze interzise.

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Invitatul Danei Grecu, ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, declarand ca nu se desparte niciodata de ea și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. Daea a vorbit cu sinceritate și despre marea lui iubire:…

- Robbie Williams a vorbit intr-un interviu recent despre lupta sa cu problemele mintale si ca moartea bunului sau prieten George Michael l-a facut sa-si reevalueze stilul de viata. Cantaretul britanic in varsta de 44 de ani a povestit pentru The Sun ca a fost de multe ori la un pas de moarte,…

- Cornel Gales a fost prezent la Antena 3 unde a povestit, printre altele, despre boala Ilenei Ciuculete. Fostul sot al artistei a declarat ca vedeta de muzica populara a fost constienta pe tot parcursul suferintei indurate.

- Doua discutii telefonice pe care procurorul Mihaiela Iorga Moraru le-a avut cu milionarul Florian Walter sunt probe cheie in dosarul care a fost trimis la Inalta Curte. Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Cantareața Corina are o casa de poveste, cu decorațiuni scumpe și aranjata in stilul caracteristic al vedetei, nonconformist și chiar excentric pe alocuri. De un an de zile, Corina, care este divorțata și are un copil , s-a mutat in casa noua. casa cantareței este una de vis, in care totul este aranjat…

- Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu, prin care li se cerea sa aduca cinci persoane la sediul DNA Ploiești, pentru a participa la un protest. Mesajul era trimis ca fiind din partea deputatului PSD Laura Moagher. Intr-o interventie la Antena 3, aceasta sustine…

- Intr-o lume in care avem toate șansele de a comunica, suntem singuri. Intr-un univers al tehnologiei, ajungem sa mimam sentimentele. Intr-un prezent al globalizarii, avem din ce in ce mai puțin timp pentru noi.

- Alina Gorghiu a comentat in cadrul unei emisiuni la Antena 3 și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri.Citeste si: PNL, atac EXPLOZIV: CSAT trebuie sa-i ancheteze…

- Cezara Dafinescu a fost invitata in emisiunea "Adevaruri de viața" de la Antena 3, unde a povestit cele mai frumoase experiențe din viața ei. De asemenea, actrița a spus ca ea nu a avut prietene...

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Delia a facut declarații despre dorințele pe care și le punea, de ziua ei, in copilarie, atunci cand sufla in lumanarile de pe tort. Un interviu, inedit, acordat la Antena Stars, scoate la iveala omul implinit, care se bucura de viața și de echilibru pe plan personal, dar și profesional.

- "Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua luni, ca nu o sa invingem. Eu in acest partid nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt ministru, nu sunt secretar de stat și nu am facut in viața mea un leu cu statul. Am intotdeauna curajul sa imi susțin punctul de vedere.…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații, are o poveste de viața mai puțin știuta. Aceasta este mama unei fetițe infiate. Sorina Pintea este noul ministru al Sanatații din Guvernul condus de Viorica Dancila. Aceasta este mama unei fetițe infiate . Sorina Pintea a incercat sa țina departe de ochii curioșilor…

- Ultima apariție TV a Stelei Popescu. Actrița care s-a stins din viața la finalul anului trecut a putut fi vazuta aseara, la emisiunea „Guess My Age – Ghicește-mi varsta” cu Dan Negru, pe Antena 1. Emisiunea a fost filmata cu cateva zile inainte de dispariția artistei. „Am filmat ediția in care Stela…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj de atenționare catre președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Executivul a anunțat ca renunța la paza SPP-ului. ”In final, lucrurile vor ieși prost, tare prost”, a scris Basescu pe Facebook, referitor la faptul ca Jandarmeria nu poate prelua…

- Iulia Zgripcea și Andrei Barbulescu de la TVR 2 s-au casatorit. Cei doi, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 și-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie și de prieteni, iar proaspatul cuplu a și revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare…

- Kabbalh este horoscopul ebraic, acolo unde regasim 12 semne zodiacale, corespunzatoare horoscopului european. Numerologul Mihai Voropchievici le-a prezentat la "Adevaruri ascunse" de la Antena 3 și a...

- Tașnadeanul Romeo Kulcsar, cel care a salvat viața unei tinere, donandu-i o parte din ficatul sau a fost premiat in aceasta seara de postul de televiziune Antena 1, in cadrul emisiunii Acces Direct, cu placheta „Roman de onoare”. „Mi se pare omenesc ce am facut. Daca am putut sa ajut am ajutat, daca…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Alin și Dorin Cocoș s-au prezentat joi dimineața la Tribunalul București pentru a fi audiați in calitate de martori intr-un dosar deschis in 2014, informeaza Antena3.La momentul respectiv, doi indivizi din Buzau au incercat sa obțina 500.000 de euro de la Dorin Cocoș ca sa-l scape de problemele…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Batalia cea mare s-a dat intre Dana Grecu și Alessandra Stoicescu. Cele doua jurnaliste de la Antena 3 au fost votate in numar foarte mare. Conform publicului DC News, realizatoarea TV a anului 2017 este Alessandra Stoicescu, cu 24,74% din voturi, urmata imediat de Dana Grecu cu 24,68%. Pe locul…

- Analistul politic Bogdan Chirieac vine cu previziuni sumbre pentru anul 2018. El este de parere ca Guvernul Tudose va pica. Întrebat de ce crede acest lucru, el a raspuns: ”Se coc anumite lucruri. Sistemul nu vrea sa predea puterea celor aleși. Am mari reticențe și în…

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- „In asteptarea Sarbatorilor de Craciun, toata compasiunea si darurile noastre celor aflati in suferinta“, este obiectivul pe care elevii Scolii Postliceale Sanitare Vasile Alecsandri l-au indeplinit cu sprijinul conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Pantelimon Focsani.Cand…

- Ce spune Marina Almașan dupa plecearea lui Mircea Radu de la TVR. Fosta colega de platou a realizatorului tv a avut prima reacție pe contul de socializare. Aceasta a marturisit ca a aflat totul de la cei din jur și nu de la acesta. Marina Almasan a povestit ca vestea a intristat-o, dar nu vrea sa fie…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…