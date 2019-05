Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este indiscutabil: președintele Romaniei manifesta o fidelitate de nezdruncinat pentru cei care il servesc. Și pentru cei care il au la mana. In raport cu aceștia, utilizeaza alte unitați de masura. Ei nu sunt corupți. Ei nu atenteaza la statul de drept. Ei nu incalca independența…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost citat in data de 16 mai la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru a fi audiat in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. Potrivit Agerpres, care citeaza…

- Scandal mare vineri in CSM, dupa ce au existat numeroase scurgeri de informații in presa de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, inventata de Toader și condusa de Gherghe Stan, alaturi de fosta propunere pentru șefia DNA, Adina Florea. Informațiile ies la suprafața cu doar cateva…

- Autor: Cornel NISTORESCU Susținerea pentru Kovesi Codruța nu ma mișca și nu ma revolta. Ma contrariaza. Patriotismul bazat pe „este romanca de-a noastra“ ma lasa rece, cita vreme nu ma regasesc in comportamentul ei. Faptul ca ar putea ajunge in situația de a ne reprezenta țara, fara sa fie desemnata…

- Oana Mizil, partenera de viata a lui Marian Vanghelie, reactioneaza la ultimele evenimentele prin care a trecut Laura Codruta Kovesi: punerea sub acuzare, citarea la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, interventiile in lacrimi la mai multe televiziuni. Fost deputat PSD, Oana Mizil…

- Nu se ciocnesc doar civilizatiile, ci si marile ambitii omenesti. Pana la urma in fruntea unor institutii, a unor partide, a unor asociatii profesionale, ajung oameni ambitiosi, oameni care isi doresc celebritate, putere si influenta. Nu poate ajunge presedinte de tara un om care nu-si doreste acest…