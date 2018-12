Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii gorjeni asteapta cu nerabdare sa desfasoare antrenamente pe stadionul din Targu Jiu. De patru ani, sportivii CS Pandurii Targu Jiu se pregatesc pe unde pot, inclusiv in Parcul Central din municipiu. Sportivii CS Pandurii...

- Toti elevii de liceu din Bucuresti vor folosi gratuit transportul in comun. Este hotararea Consiliului General al Primariei Capitalei din sedinta de astazi, in urma proiectului propus de Gabriela Firea

- Noul partid este inființat oficial, iar in spatele sau se afla chiar Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5. ”i” de dupa PSD vine de la ”independenți”. Marian Vanghelie da lovitura cu un nou partid pe scena politica, astfel, prin PSDi, un partid de stanga. Lansarea noului partid…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, nu exclude revenirea in politica, in conditiile in care Codul administrativ va permite acest lucru. Viitorul Cod Administrativ ar putea permite inaltilor functionari publici sa faca politica. Astfel, prefectul va avea libertatea de a se ...

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie pe 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri,…

- In prezent, 400 de persoane asigurate au depus dosare la CJAS pentru a primi diferite dispozitive medicale, dintre care 270 au solicitat proteze auditive, iar 130 orteze si aparate care sa faciliteze deplasarea. „Pentru cele 270 de proteze auditive s-au alocat 272.160 de lei, iar pentru cele 130 de…

- Vestea ca cele doua referendumuri nu se valideaza a venit inca de la incheierea procesului de votare, insa calvarul membrilor sectiilor de-abia atunci a inceput, luni-dimineata sute de oameni inca asteptandu-si randul sa predea materialele electorale.

