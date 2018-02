Marian Seitan vorbeste despre efectele noilor norme GDPR la conferinta organizata de PR2Advertising.ro Introducerea noilor norme GDPR (General Data Protection Regulation) va avea un puternic impact asupra intregului mediu de business din Romania. Aceste reglementari vor influenta, cu siguranta, modul in care companiile vor face marketing pe viitor. Tocmai pe acest subiect va discuta antreprenorul Marian Seitan, in cadrul conferintei GDPR, organizate de PR2Advertising.ro.



Antreprenorul va fi prezent la conferinta GDPR din data de 15 martie 2018, din Bucuresti, pentru a impartasi informatii legate de noile reglementari de protectie a datelor, dar si pentru a vorbi despre efectele pe care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

