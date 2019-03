Stiri pe aceeasi tema

- Marian Sima, un roman in varsta de 44 de ani, care locuiește in Bari, Italia, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, dupa ce și-a terorizat și ucis soția. Anita Betata Rzepecka, in varsta de 30 de ani, de origine poloneza, a murit pe 8 iulie 2017, scrie presa italiana.

- Un roman care și-a ucis soția pentru ca nu spalase vasele a primit zece ani de inchisoare, de la o instanța din Italia. Romanul și-a lovit soția peste fața iar aceasta s-a dezechilibrat, a cazut și s-a lovit puternic la cap. A agonizat mai multe ore, timp in care barbatul nu a chemat ambulanța. Marian…

- O copila de 11 ani, din statul american Maryland, a fost pusa sub acuzare dupa ce a agresat un copil de un an, care a murit in urma ranilor suferite. Auritațile au arestat-o pe fata, care se afla acum...

- S-a intors acasa si și-a dat seama ca s-a intamplat ceva ciudat. Era vorba despre soția sa! Este șocant ce se intamplase. Sase barbati au fost arestati in legatura cu uciderea unei femei pe care o su...

- Klaus Iohannis a participat, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano Catolica Sfanta Treime din Sibiu, informeza antena3.ro. Seful statului petrece sfarsitul de saptamana acasa la Sibiu, iar sambata a urcat in statiunea Paltinis.Seful statului si sotia sa, Carmen, au…

- Guvernul a facut o greseala colosata in Ordonanta pe fiscalitate din decembrie, eroare care a aparut inclusiv in Monitorul Oficial. Mai precis, a uitat sa puna verbul in prevederea prin care a decis sa reduca taxele pe munca pentru angajatii din constructii.