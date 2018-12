Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 15 ani din Rusia a murit dupa ce si-a conectat la priza smartphone-ul in timp ce se afla in cada, transmite Daily Mail, potrivit Mediafax. Irina Rybnikova, in varsta de 15 ani, a decedat duminica ...

- Irina Rybnikova, in varsta de 15 ani, a intrat in baie, și-a pus iPhone-ul la incarcat și a intrat in cada. Fata a scapat telefonul accidental in apa, in timp ce le trimitea mesaje prietenilor ei. Adolescenta a fost electrocutata și a murit din cauza insuficienței cardiace inainte ca parinții sa-i…

- Un baiat de 16 ani din Malaysia a murit electrocutat, dupa ce a adormit cu caștile de la telefon in urechi, in timp ce acesta era incarcat, scrie a1.ro. Tragedia a lasat o familie indurerata și mii de oameni speriați, pentru ca din pacate, acest obicei este frecvent in randul tinerilor dependenți…

- Revoltator! O fetita de nici doi anisori din judetul Suceava ar fi murit de foame! Copila, pe nume Daria se afla doar in grija tatalui, de cand mama a plecat la munca, in strainatate. Daria ar fi dat semne ca se simte rau, insa tatal ar fi ignorat acest lucru si nu ar fi chemat salvarea.

- Șeful secției Cardiologie de la Spitalul de Urgența Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul inchis cand a fost sunat pentru aprobarea intervenției in cazul actorului Florin Busuioc, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a avut telefonul descarcat și se simte acum haituit.„De azi dimineața…

- UPDATE: Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului. Poliția are un suspect. Potrivit martorilor, soferul si-a uitat telefonul in masina. Este foarte posibil ca vinovatul sa nu aiba permis de conducere sau sa fi fost baut. O mașina a lovit refugiul de la stația de tramvai din fața…

- Un judecator din Emiratele Arabe Unite a condamnat o femeie la trei luni de închisoare pentru ca s-a uitat în telefonul sotului ei fara permisiunea lui, potrivit Daily Mail. În plângerea depusa împotriva femeii, barbatul a spus ca aceasta…

- Are doar 8 ani si joaca alaturi de Maia Morgenstern, Carmen Tanase, Adriana Trandafir sau Marian Ralea, in serialul fenomen, "Fructul oprit". Iar ea este cea mai tanara actrita din acest fillm. Numele ei in serial e Mara sau Merisor, cum e alintata. Si chiar daca are doar 8 ani, si-a facut deja milioane…